Les astronomes découvrent les mystères des sursauts radio rapides : cartographier l'univers

Les astronomes ont fait une découverte intrigante qui met en lumière le phénomène énigmatique connu sous le nom de sursauts radio rapides (FRB). Une étude récente publiée dans la revue Science révèle que les ondes radio du FRB 20220610A, l’un des FRB les plus éloignés et les plus énergétiques jamais observés, ont mis 8 milliards d’années pour atteindre la Terre.

Les FRB sont des sursauts intenses d’ondes radio qui ne durent qu’une fraction de milliseconde, ce qui les rend difficiles à étudier. Les origines de ces éclairs cosmiques sont longtemps restées un mystère depuis la détection du premier FRB en 2007. Cependant, les progrès technologiques et l’utilisation des radiotélescopes ont permis aux scientifiques de détecter et de retracer des centaines de ces FRB à travers les vastes étendues de l’univers.

L’explosion en question, FRB 20220610A, a libéré une quantité d’énergie équivalente à celle émise par notre soleil au cours d’une période stupéfiante de 30 ans, malgré sa brève durée. Cette découverte fournit des informations précieuses sur l’incroyable puissance et l’intensité de ces phénomènes célestes.

En combinant le réseau de radiotélescopes ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder) et le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral au Chili, les astronomes ont pu localiser précisément l'emplacement du FRB et déterminer sa galaxie source. Ils ont découvert que l’explosion provenait d’un groupe de deux ou trois galaxies en fusion, où de nouvelles étoiles se forment. Cela concorde avec les théories actuelles selon lesquelles les FRB pourraient provenir d’explosions d’objets hautement énergétiques appelés magnétars, qui résultent d’explosions d’étoiles.

Cette recherche révolutionnaire dévoile non seulement la nature des FRB, mais présente également une nouvelle méthode potentielle pour enquêter sur la mystérieuse matière manquante dans l'univers. En mesurant la matière entre les galaxies, ce qui ne peut être expliqué à l'aide de techniques conventionnelles, les scientifiques pensent que les sursauts radio rapides peuvent fournir des informations uniques sur la composition et la structure du cosmos.

Les progrès futurs des radiotélescopes, actuellement en construction en Afrique du Sud et en Australie, promettent de détecter des milliers de sursauts radio rapides supplémentaires. En cartographiant ces sursauts et en analysant davantage leurs propriétés, les astronomes visent à percer les secrets de l'univers et à répondre à de profondes questions concernant la cosmologie.

QFP

Que sont les sursauts radio rapides (FRB) ?

Les sursauts radio rapides sont des sursauts intenses d’ondes radio qui ne durent qu’une fraction de milliseconde. Leurs origines sont encore inconnues et elles apparaissent comme de rapides éclairs cosmiques à travers l’univers.

Où le FRB 20220610A a-t-il été détecté ?

Le FRB a été détecté à l’aide du radiotélescope Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) situé en Australie occidentale.

Quelle est l’origine potentielle des FRB ?

Les théories actuelles suggèrent que les sursauts radio rapides pourraient provenir d'objets hautement énergétiques appelés magnétars, résultant d'explosions d'étoiles.

Comment les sursauts radio rapides peuvent-ils aider à détecter la matière manquante dans l’univers ?

Les sursauts radio rapides ont la capacité unique de « voir » la matière ionisée entre les galaxies, fournissant ainsi aux scientifiques une méthode pour mesurer la matière qui reste inexistante à l’aide des techniques normales.

Quelle est la signification de cette découverte?

Cette recherche révolutionnaire fait non seulement progresser notre compréhension des sursauts radio rapides, mais offre également un aperçu de la mystérieuse matière manquante dans l'univers et de la structure du cosmos dans son ensemble.