Le samedi 14 octobre à 16h15, temps universel, aura lieu un événement céleste rare connu sous le nom d'éclipse solaire annulaire. Cette éclipse, souvent appelée éclipse « en anneau de feu », se produit lorsque la lune recouvre partiellement le centre du soleil, laissant une lumière visible en forme d’anneau autour de la lune. L'éclipse durera environ 4 minutes et 30 secondes.

Plus de 70 millions d'Américains auront l'occasion d'assister à cet événement spectaculaire, selon la NASA. L'éclipse sera visible sur un trajet de 125 milles de large qui s'étend sur neuf États américains, dont l'Oregon, la Californie, le Nevada, l'Utah et le Texas. Dans cette voie, vivent plus de 6.6 millions d’Américains.

Pour ceux qui se trouvent en dehors du chemin, dans toute l’Amérique du Nord, centrale et du Sud, une éclipse solaire partielle sera visible. Il est essentiel de porter des lunettes pour éclipse solaire à tout moment lors de l’observation de l’éclipse, qu’il s’agisse d’un « anneau de feu » ou d’une éclipse partielle.

Après avoir traversé les États-Unis, l'éclipse sera visible depuis plusieurs pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, comme le Mexique, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, la Colombie et le Brésil.

Pour avoir la meilleure expérience visuelle, il est conseillé de trouver un endroit sur la trajectoire de l’éclipse qui n’est pas très fréquenté. Les parcs nationaux populaires situés le long du sentier, comme le parc national de Crater Lake dans l'Oregon et le parc national de Bryce Canyon dans l'Utah, attireront probablement un grand nombre de visiteurs. Il est recommandé de planifier à l’avance et d’arriver tôt au lieu d’observation.

Les sites Honeypot, notamment le parc tribal Navajo de Monument Valley, le parc tribal Navajo de Four Corners et certaines parties du monument national du Canyon de Chelly, seront fermés pendant l'éclipse en raison de son importance dans la culture Navajo.

Même si le « cercle de feu » offrira une vue à couper le souffle, ceux qui se trouvent à l’extérieur du sentier pourront toujours assister à une éclipse solaire partielle. La quantité de soleil masquée par la lune varie en fonction de l'emplacement. Les villes plus éloignées du chemin, comme New York, connaîtront une éclipse d'environ 22 %, tandis que des villes comme Austin, au Texas, à seulement 70 miles du chemin, observeront une éclipse importante de 88 %.

N'oubliez pas de rester à jour sur les dernières informations concernant l'éclipse solaire, y compris les options de voyage et d'hébergement, à partir de sources fiables comme WhenIsTheNextEclipse.com et The Complete Guide To The Great North American Eclipse du 8 avril 2024.

