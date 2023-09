La mission OSIRIS-REx de la NASA renvoie avec succès un échantillon d'astéroïde

La mission OSIRIS-REx, lancée par la NASA, a récemment achevé son voyage de sept ans en rapportant avec succès un échantillon de poussière et de roche de l'astéroïde Bennu. Cet échantillon, probablement le plus grand jamais collecté sur un astéroïde, fournira des informations précieuses sur les origines du système solaire et la possibilité de vie au-delà de la Terre.

Au cours de sa mission, OSIRIS-REx a orbité pendant deux ans et demi autour de l'astéroïde riche en carbone Bennu, cartographiant sa surface et collectant des données sur ses propriétés. Cette étude approfondie était importante non seulement pour comprendre la composition et la formation des astéroïdes, mais également pour évaluer le risque qu’ils pourraient présenter s’ils entraient en contact avec la Terre.

Les astéroïdes sont des vestiges du système solaire primitif et leur étude peut fournir des informations précieuses sur la formation des planètes et la répartition des éléments nécessaires à la vie. En analysant les échantillons collectés, les scientifiques espèrent percer les mystères des origines du système solaire et mieux comprendre la répartition de l'eau, du carbone et d'autres minéraux.

L’obtention d’échantillons réels d’astéroïdes est cruciale pour une analyse chimique approfondie, car les télescopes sur Terre ne peuvent fournir qu’une compréhension approximative de leur composition. Si plus de 70,000 0.1 météorites ont été collectées sur Terre, elles représentent moins de XNUMX % des types d’astéroïdes connus. Récupérer des échantillons non contaminés directement sur les astéroïdes permet aux scientifiques d’étudier ces corps célestes avec plus de précision.

Les missions de retour d'échantillons comme OSIRIS-REx sont incroyablement difficiles d'un point de vue technique. Le vaisseau spatial doit parcourir des millions de kilomètres, correspondre à la vitesse de la cible, trouver un site d'atterrissage sûr, collecter l'échantillon sans s'écraser, le stocker en toute sécurité et revenir sur Terre de manière autonome en raison des longs délais de communication. OSIRIS-REx rejoint les précédentes missions de retour d'échantillons telles que Stardust (de la comète Wild-2), Hayabusa (de l'astéroïde Itokawa) et Hayabusa2 (de l'astéroïde Ryugu), élargissant ainsi notre compréhension des matériaux extraterrestres.

Le retour réussi de l’échantillon OSIRIS-REx est une réussite importante pour la communauté scientifique. Les scientifiques de l’Université Curtin, qui ont participé à diverses missions de retour d’échantillons, seront parmi les premiers à recevoir et analyser les échantillons collectés. Les échantillons seront soumis à un examen minutieux au Johnson Space Center pour découvrir leur potentiel scientifique et approfondir notre compréhension du système solaire et de la possibilité de vie au-delà de la Terre.

Sources : NASA