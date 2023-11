Nouveau catalogue d'exoplanètes : système Kepler-385 et découvertes passionnantes

Le télescope spatial Kepler de la NASA a une fois de plus fait sa marque dans la communauté scientifique. En examinant les données collectées avant son retrait en 2018, les astronomes ont découvert un système extraordinaire de sept exoplanètes. Ce système unique, connu sous le nom de Kepler-385, captive les scientifiques car ses planètes sont bombardées par le rayonnement intense de leur étoile mère. Ce qui rend cette découverte particulièrement fascinante, c’est que chacune de ces exoplanètes reçoit plus de rayonnement que n’importe quelle planète de notre propre système solaire n’en reçoit du Soleil.

Bien que la taille exacte des exoplanètes reste à l’étude, elles semblent être plus grandes que notre planète Terre mais plus petites que la colossale géante de glace Neptune. Cette découverte s’ajoute à l’enthousiasme croissant suscité par le nouveau catalogue produit par le télescope spatial Kepler. Ce catalogue complet contient environ 4,400 700 exoplanètes candidates et XNUMX systèmes multiplanétaires. La communauté scientifique attend avec impatience de rassembler des informations inestimables à partir de ce vaste catalogue.

Que savons-nous du système planétaire Kepler-385 ? Situé à une distance de 4,672 1 années-lumière, ce système est rare dans la mesure où il englobe plus de six planètes. Un exemple bien connu d’un tel système est TRAPPIST-385, composé de sept planètes semblables à la Terre. Au centre du système Kepler-1.1 se trouve une étoile 5 fois plus grande et XNUMX % plus chaude que notre propre Soleil.

Kepler-385 b, la planète la plus intérieure, possède une masse environ 12.8 fois supérieure à celle de la Terre, avec une largeur 2.7 fois plus large que notre planète. En orbite autour de son étoile à une distance égale à seulement 10 % de la séparation Terre-Soleil, cette planète termine son orbite en seulement 10 jours terrestres. La planète suivante, Kepler-385 c, est légèrement plus grande avec une masse environ 13.2 fois celle de la Terre. Son orbite couvre une trajectoire circulaire couvrant environ 13 % de la distance Terre-Soleil et effectue une révolution en un peu plus de 15 jours terrestres.

Les scientifiques émettent l’hypothèse que Kepler-385 c et b sont des planètes rocheuses avec une atmosphère mince, tandis que les cinq planètes restantes du système sont plus grandes, potentiellement deux fois plus grandes que la Terre, et recouvertes d’atmosphères denses.

Malgré la conclusion de sa mission principale en 2013, le télescope spatial Kepler a continué de révolutionner notre compréhension de l'univers au cours de sa mission prolongée, qui s'est terminée en 2018. Même des années après son retrait, le trésor de données collectées par Kepler continue de croître. découvrez-en davantage sur la Voie Lactée et ses habitants célestes. Kepler a notamment confirmé la conviction de la NASA selon laquelle notre galaxie abrite plus de planètes que d'étoiles.

La dernière découverte du système Kepler-385 met en valeur le potentiel remarquable du catalogue d'exoplanètes mis à jour. En utilisant des calculs améliorés des caractéristiques stellaires et en affinant les modèles d’orbites exoplanétaires, les scientifiques peuvent désormais discerner quand une étoile héberge plusieurs planètes qui transitent par leurs faces. Ces planètes ont tendance à posséder des orbites plus circulaires que les étoiles abritant seulement une ou deux exoplanètes.

L’enthousiasme continue de croître autour de ce nouveau catalogue d’exoplanètes. Un article à paraître dans The Journal of Planetary Science approfondira plus en détail le système Kepler-385 et d'autres entrées captivantes du catalogue. Pour les personnes intéressées, une version pré-imprimée est déjà disponible sur le référentiel papier arXiv. Les découvertes réalisées grâce à la mission Kepler rappellent l’ampleur de notre univers et les possibilités infinies qui se trouvent au-delà de notre voisinage cosmique.