Des scientifiques créent de la soie d'araignée à l'aide de vers à soie génétiquement modifiés

Des scientifiques chinois ont réalisé une avancée majeure en synthétisant la soie d'araignée à partir de vers à soie génétiquement modifiés. Les fibres obtenues sont six fois plus résistantes que le Kevlar, un matériau couramment utilisé dans les gilets pare-balles. Cette recherche, publiée dans la revue Matter, présente une alternative durable et écologique aux fibres synthétiques, avec des applications potentielles dans diverses industries.

Traditionnellement, la soie d'araignée est reconnue comme une alternative durable aux fibres synthétiques en raison de son impact environnemental réduit. Cependant, les efforts visant à reproduire artificiellement la soie d’araignée se sont heurtés à des défis, notamment en ce qui concerne la reproduction de la couche superficielle protectrice que les araignées appliquent sur leurs toiles. Les méthodes précédentes avaient du mal à appliquer cette couche, ce qui limitait l’aspect pratique et la durabilité de la soie d’araignée artificielle.

L’utilisation de vers à soie génétiquement modifiés offre une solution à ce problème. Les vers à soie recouvrent naturellement leurs propres fibres d’une couche protectrice similaire, ce qui en fait un candidat approprié pour produire de la soie d’araignée. En introduisant des gènes de protéines de soie d’araignée dans l’ADN des vers à soie à l’aide de la technologie d’édition génétique CRISPR-Cas9, les chercheurs ont pu produire des protéines de soie d’araignée de pleine longueur. Les fibres résultantes ont ensuite été filées pour créer un matériau plus résistant que le Kevlar.

Les implications de cette avancée sont vastes. La soie d'araignée pourrait être utilisée dans diverses industries, notamment le génie biomédical, la technologie aérospatiale et l'armée. Il a le potentiel de créer des vêtements et des gilets pare-balles plus solides et plus confortables. De plus, il pourrait être utilisé dans la production de matériaux intelligents.

L’étude met également en évidence le potentiel de commercialisation à grande échelle de la soie d’araignée. Les vers à soie sont déjà élevés commercialement pour leur soie, ce qui rend possible et rentable la production de fibres de soie d'araignée à l'aide de vers à soie génétiquement modifiés. En outre, les chercheurs prévoient de développer des vers à soie génétiquement modifiés qui produisent des fibres de soie d'araignée en utilisant à la fois des acides aminés naturels et artificiels, élargissant ainsi les possibilités de ce matériau innovant.

Cette recherche révolutionnaire ouvre la voie à un avenir plus durable, offrant une alternative écologique aux fibres synthétiques avec de nombreuses applications dans tous les secteurs.

