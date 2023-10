La sonde solaire Parker : une course à travers l'espace pour percer les secrets du Soleil

La sonde solaire Parker, un vaisseau spatial lancé par la NASA en 2018, est entrée dans l'histoire en devenant l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide jamais enregistré. Courant autour du Soleil à une vitesse étonnante de 635,266 71 kilomètres par heure, il a dépassé de près de 180 fois le légendaire SR-17 Blackbird. Cet exploit remarquable s'est produit lors de la 586,863e orbite de la sonde autour du Soleil, trois ans seulement après avoir établi son précédent record de vitesse de XNUMX XNUMX kilomètres par heure.

Ce qui rend la réalisation de Parker Solar Probe encore plus impressionnante, c'est qu'elle ne repose pas sur une propulsion artificielle. Au lieu de cela, il suit une orbite soigneusement planifiée, en spirale vers l’intérieur en raison de l’attraction gravitationnelle du Soleil. D’ici 2025, la NASA s’attend à ce qu’il atteigne une vitesse d’environ 690,000 XNUMX kilomètres par heure.

Sur sa 24e et dernière orbite, la sonde s'aventurera suffisamment près du Soleil pour « plonger » dans son atmosphère extérieure, offrant ainsi sept occasions supplémentaires de recueillir des données cruciales sur notre étoile centrale. Ce sera le vaisseau spatial le plus proche que l'humanité ait jamais envoyé du Soleil, la sonde planant à seulement 7.26 millions de kilomètres au-dessus de son océan bouillonnant de plasma.

La mission de Parker Solar Probe est de la plus haute importance pour améliorer notre compréhension du comportement du Soleil et de son impact sur notre planète. En perçant les mystères de son flux d'énergie, des vents solaires, du magnétisme et bien plus encore, nous obtenons des informations inestimables qui nous aident à prédire et à nous préparer à l'influence du Soleil sur Terre.

Forte de son précédent succès dans le déchiffrement des éclairs énigmatiques sur Vénus, la sonde solaire Parker continue de fournir des données vitales alors qu'elle tourne autour du Soleil. Grâce à ses observations révolutionnaires, nous pouvons percer les secrets du Soleil et approfondir notre connaissance de l’univers dans lequel nous habitons.

Sources:

- Interne du milieu des affaires