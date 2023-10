La NASA surveille un astéroïde colossal approchant de la Terre

By

La NASA surveille de près l’approche d’un astéroïde massif connu sous le nom de 1998 HH49. Estimé à la taille d'un bâtiment à 600 pieds, cet astéroïde devrait survoler la Terre demain, le 17 octobre. Avec une approche la plus proche d'environ 1.17 million de kilomètres, la NASA a classé cet astéroïde comme potentiellement dangereux en raison de sa taille.

Appartenant au groupe d'astéroïdes Apollo, qui traversent la Terre et représentent des menaces potentielles, 1998 HH49 a été observé pour la première fois le 28 avril 1998. Il se déplacera à une vitesse relative de 53,233 2013 kilomètres par heure. La classe d'astéroïdes Apollo a attiré l'attention en XNUMX lorsque le météore de Tcheliabinsk, appartenant à ce groupe, a explosé au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk, causant de nombreux dégâts et blessures.

Pour évaluer le risque d'impact et mieux comprendre l'orbite de ces astéroïdes géocroiseurs, la NASA utilise un système sophistiqué appelé Sentry II. En collectant des observations précises de la position d'un astéroïde dans le ciel, les données sont transmises au Minor Planet Center, qui transmet ensuite ces informations au Centre d'études sur les objets géocroiseurs (CNEOS). Le CNEOS utilise ces données pour établir l'orbite la plus probable de l'astéroïde autour du Soleil.

Sentry II utilise un algorithme unique pour évaluer les scénarios d'impact potentiels et sélectionne stratégiquement des points aléatoires dans la région d'incertitude pour identifier les événements à faible probabilité. Cela permet à la NASA de surveiller et de suivre les astéroïdes potentiellement dangereux et d'émettre des alertes si nécessaire.

Alors que les tempêtes solaires et les astéroïdes continuent de présenter des risques pour notre planète, la surveillance diligente et les systèmes avancés de la NASA fournissent des informations cruciales pour protéger la Terre des impacts potentiels.

Sources:

– NASA CNEOS

– Centre des planètes mineures