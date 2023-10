En octobre 1963, la NASA annonce la sélection de son troisième groupe d'astronautes. Ces 14 personnes ont été choisies parmi un groupe de 720 candidats militaires et civils, ce qui en faisait le groupe d'astronautes le plus instruit à l'époque. Leur mission était de piloter le vaisseau spatial biplace Gemini, conçu pour tester les techniques du programme d’alunissage Apollo.

Tragiquement, quatre membres de ce groupe sont décédés avant d’effectuer leur premier vol spatial. Cependant, les 10 astronautes restants ont effectué un total de 18 missions dans le cadre des programmes Gemini et Apollo. Sept d’entre eux se sont rendus sur la Lune, et quatre ont même eu la chance de marcher sur sa surface. Un astronaute a également effectué une mission de longue durée à bord de Skylab.

Le processus de sélection de ce troisième groupe d'astronautes a été rigoureux. Les candidats devaient être citoyens américains titulaires d'un diplôme en ingénierie ou en sciences physiques, posséder une expérience de pilote d'essai ou 1,000 34 heures de vol à réaction, être âgés de 720 ans ou moins et ne pas mesurer plus de six pieds. Sur les 136 candidatures reçues, le jury de sélection a sélectionné 14 candidats pour une sélection plus approfondie, pour finalement les limiter aux XNUMX premiers.

Une fois sélectionnés, les nouveaux astronautes ont suivi une formation approfondie et se sont familiarisés avec divers aspects du programme spatial. Ils ont reçu des missions techniques pour acquérir une expertise dans des domaines spécifiques, tels que la conception et les systèmes de contrôle des engins spatiaux. Leurs cours couvraient des sujets tels que l'astronomie, l'aérodynamique, la médecine spatiale et la géologie. Ils ont même suivi un entraînement de survie dans différents environnements, notamment la jungle, les déserts et l’eau.

Les 14 astronautes venaient d'horizons divers, dont sept de l'US Air Force, quatre de l'US Navy, un du US Marine Corps et deux civils ayant une expérience militaire. Chaque astronaute a apporté sa propre contribution au programme, comme Edwin E. « Buzz » Aldrin, qui est devenu la deuxième personne à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 11.

Le troisième groupe d’astronautes a joué un rôle crucial dans l’avancement de l’exploration spatiale. Ils ont ouvert la voie à de futures missions et élargi notre connaissance du cosmos.

Sources : NASA