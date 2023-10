La mission Psyché : découvrir les secrets d'un astéroïde riche en métaux

La sonde spatiale Psyché de la NASA s'apprête à se lancer dans une mission révolutionnaire visant à étudier un astéroïde riche en métaux, situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. En tant que toute première mission de ce type, Psyché vise à fournir aux scientifiques des informations précieuses sur la formation des corps rocheux au sein de notre système solaire.

On pense que l’astéroïde, nommé Psyché, a une composition similaire à l’intérieur riche en métaux d’un planétésimal, un élément constitutif d’une planète rocheuse qui n’a pas réussi à se former complètement. En étudiant cet astéroïde de près, les scientifiques espèrent percer les mystères qui entourent les origines de notre système solaire.

Un aspect intrigant de la mission Psyché est qu’elle pourrait offrir une perspective différente sur la façon dont les objets du système solaire se forment. Contrairement aux roches trouvées sur Mars, Vénus et la Terre, la surface de Psyché présente un manque évident d'oxydes de fer. Cela pourrait suggérer que l’histoire et le processus de formation de Psyché diffèrent des récits standards de formation planétaire.

Pour atteindre ses objectifs, le vaisseau spatial Psyché est équipé de trois instruments scientifiques et d'un outil d'investigation scientifique gravitationnelle. Le magnétomètre recherchera des preuves d'un ancien champ magnétique, fournissant ainsi des indices sur la composition de l'astéroïde. Le spectromètre à rayons gamma et à neutrons permettra de déterminer les éléments chimiques composant Psyché, tandis que l'imageur multispectral fournira des informations sur sa composition minérale et sa topographie.

En plus de ses instruments scientifiques, Psyché utilisera un système de propulsion très efficace alimenté par des propulseurs à effet Hall. Ces propulseurs utilisent des champs électriques et magnétiques pour accélérer des atomes chargés de gaz xénon, créant ainsi une propulsion. Ce sera la première fois que ce type de système de propulsion sera utilisé au-delà de la Lune, s'appuyant sur des technologies précédemment utilisées par la mission Dawn de la NASA.

La mission Psyché est un effort collaboratif, mobilisant l'expertise et les ressources de la NASA, des universités et de l'industrie. Dirigée par la chercheuse principale Lindy Elkins-Tanton de l'Arizona State University, la mission offre aux étudiants la possibilité de participer et de s'engager dans des projets scientifiques, d'ingénierie et créatifs.

Pour ceux qui souhaitent suivre les progrès de la mission, la NASA propose diverses voies de participation. La page Web « Impliquez-vous » propose des activités, des stages et des ressources pédagogiques, tandis que les plateformes de médias sociaux fournissent des mises à jour régulières. Le site Web de la mission et l'outil Eyes on the Solar System de la NASA offrent des informations supplémentaires et un suivi en temps réel du vaisseau spatial.

Avec sa date de lancement fixée au 12 octobre 2023, la mission Psyché promet de percer les secrets d'un astéroïde riche en métaux. En explorant Psyché, les scientifiques espèrent mieux comprendre les violentes collisions et l’accumulation de matière qui ont conduit à la formation de planètes comme la nôtre.

