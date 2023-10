La mission Psyché : explorer un astéroïde riche en métaux

La mission Psyché de la NASA, dont le lancement est prévu en août 2022, vise à étudier un astéroïde riche en métaux du même nom situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le vaisseau spatial arrivera sur l’astéroïde début 2026 et passera près de deux ans en orbite autour de lui pour étudier sa composition. La mission est dirigée par l'Arizona State University, avec la gestion globale par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA et le développement du vaisseau spatial par Maxar Technologies.

L'un des principaux objectifs de la mission Psyché est de faire la lumière sur la formation des planètes rocheuses de notre système solaire. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être le noyau d’un planétésimal, un élément constitutif de planètes rocheuses comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars. En étudiant Psyché de près, les scientifiques espèrent mieux comprendre les violentes collisions et les processus d’accumulation de matière qui ont conduit à la formation de nos propres planètes.

Cependant, les scientifiques sont également prêts à être surpris et à reconnaître la possibilité que Psyché soit un type différent d’objet primordial du système solaire qui n’a jamais été étudié auparavant. Sa composition et son histoire uniques pourraient fournir des informations précieuses sur des scénarios alternatifs de formation du système solaire.

Le vaisseau spatial Psyché transportera trois instruments scientifiques : un magnétomètre pour rechercher des preuves d'un champ magnétique ancien, un spectromètre à rayons gamma et à neutrons pour déterminer les éléments chimiques présents sur Psyché, et un imageur multispectral pour analyser sa composition minérale et sa topographie. De plus, la mission mènera une enquête scientifique sur la gravité à l'aide du système de télécommunications du vaisseau spatial, ce qui aidera les scientifiques à analyser la rotation, la masse et le champ de gravité de l'astéroïde.

La mission Psyché utilisera notamment un système de propulsion très efficace alimenté par des propulseurs à effet Hall. Ces propulseurs propulseront le vaisseau spatial à l’aide d’un propulseur au xénon, créant une poussée grâce à l’accélération et à l’expulsion d’atomes chargés. Cette technologie de propulsion avancée sera utilisée pour la première fois au-delà de la Lune, permettant au vaisseau spatial d'atteindre efficacement ses objectifs de mission.

Dans l’ensemble, la mission Psyché représente un effort important pour explorer et comprendre un astéroïde riche en métaux, qui pourrait fournir des informations essentielles sur la formation et l’évolution des corps rocheux de notre système solaire.

