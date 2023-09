Prochaines fêtes d'étoiles pour observer l'éclipse solaire

Le 14 octobre, une éclipse solaire annulaire en « anneau de feu » sera visible dans neuf États du sud-ouest des États-Unis, tandis que le reste des Amériques sera témoin d’une éclipse solaire partielle. Cet événement céleste a suscité l'intérêt des astronomes et des astronomes de tout le pays, conduisant à l'organisation de plusieurs fêtes des étoiles pour célébrer l'éclipse et offrir aux gens l'opportunité de s'adonner à leur passion pour le ciel sombre et l'observation des étoiles.

L'un de ces événements est le Dark Sky Festival en Californie, qui se déroulera du 12 au 15 octobre. Situé au Death Valley Starcamp, le festival proposera trois nuits d'observation au télescope, des conférences sur l'astronomie, des ateliers de photographie de paysages nocturnes et même une éclipse solaire partielle à 78 % le 14 octobre. Les participants pourront également profiter du camping, des food trucks, des cadeaux et des démonstrations l'après-midi.

Dans le Missouri, la Heart of America Star Party aura lieu du 12 au 15 octobre. Organisé par la Société Astronomique de Kansas City, cet événement s'adresse aux astronomes débutants et expérimentés. En plus des conférenciers invités et d'un atelier sur la fabrication de filtres solaires, les participants auront l'occasion d'assister à l'éclipse tout en profitant d'une visibilité d'éclipse de 63 %. L'événement aura lieu près de Butler, dans le Missouri, sur un site à ciel étoilé de 40 acres.

L'Illinois Dark Skies Star Party, qui se tient du 12 au 15 octobre, est une autre fête des étoiles destinée aux astronomes amateurs et aux astronomes amateurs. Situé dans la réserve de pêche et de faune de l'État Jim Edgar Panther Creek, l'événement offrira trois jours d'observation du ciel, avec des conférenciers universitaires présentant vendredi et samedi. Samedi, une éclipse solaire partielle de 50 % sera visible. La fête, organisée par la Sangamon Astronomical Society, encourage le camping sous tente et les camping-cars pour l'hébergement.

Pour ceux qui recherchent une expérience plus aventureuse, le voyage de randonnée sur le Boulder Mail Trail dans l'Utah offre la possibilité d'assister à l'éclipse solaire du « cercle de feu » tout en explorant le monument national du Grand Staircase-Escalante. Organisée par Wildland Trekking, la randonnée guidée de quatre jours emmènera les randonneurs à travers le pays des canyons et offrira une expérience d'éclipse mémorable au milieu d'un environnement magnifique.

D'autres fêtes d'étoiles incluent le Solar Eclipse Village au Texas, qui proposera non seulement une observation guidée de l'éclipse, mais proposera également des séances d'astrophotographie et des expériences scientifiques, et l'Eclipse Into Nature Star Party en Oregon, proposant l'observation des étoiles avec des télescopes, des conférences et un petit-déjeuner buffet avant l'événement d'éclipse solaire.

Ces fêtes des étoiles offrent des occasions uniques de célébrer l’éclipse solaire tout en profitant des merveilles du ciel nocturne. Que vous soyez un astronome chevronné ou simplement fasciné par les événements célestes, ces événements offrent de quoi plaire à chacun.

Définitions:

– Éclipse solaire annulaire : éclipse qui se produit lorsque la Lune est la plus éloignée de la Terre, ce qui donne lieu à un anneau visible du Soleil.

– Éclipse solaire partielle : Une éclipse où la Lune recouvre partiellement le Soleil, donnant lieu à une forme de croissant.

