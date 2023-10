Mission Psyché de la NASA : explorer un astéroïde riche en métaux

La mission Psyché de la NASA devrait explorer un astéroïde métallique unique situé entre Mars et Jupiter. On pense que l’astéroïde est constitué de métal nickel-fer mélangé à de la roche, contenant potentiellement du métal provenant du noyau d’un planétésimal. Cette mission offre une rare opportunité d’étudier l’histoire violente des collisions et de l’accrétion qui ont contribué à la formation de planètes telluriques comme la Terre.

Le but de la mission est de mieux comprendre la formation des corps rocheux dans notre système solaire. Equipé d'instruments avancés, le vaisseau spatial analysera la composition et l'histoire de l'astéroïde. Cet effort de collaboration encourage l’engagement du public à travers diverses activités et plateformes.

L'astéroïde Psyché pourrait fournir de précieuses informations sur les origines de notre système solaire. Les scientifiques émettent l’hypothèse qu’il pourrait faire partie de l’intérieur riche en métaux d’un planétésimal qui ne s’est jamais complètement formé. Grâce aux premières collisions et à la perte de sa coque rocheuse externe, Psyché offre une fenêtre unique sur l'accumulation de matière et les violentes collisions qui ont façonné les planètes.

De plus, la composition de Psyché diffère de celle d'autres objets du système solaire comme Mars et Vénus, qui sont riches en oxydes de fer. Cela suggère que son histoire de formation s’écarte des théories conventionnelles de la formation planétaire. En étudiant Psyché, les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur les similitudes et les différences entre l’astéroïde et les planètes rocheuses.

Pour atteindre ses objectifs, la mission Psyché utilisera trois instruments scientifiques et une enquête scientifique gravitationnelle. Le magnétomètre du vaisseau spatial recherchera des preuves d'un ancien champ magnétique, indiquant une potentielle formation de noyau. Le spectromètre à rayons gamma et à neutrons aidera à déterminer les éléments chimiques présents dans l'astéroïde, fournissant ainsi un aperçu de son processus de formation. L'imageur multispectral fournira des informations sur la composition minérale de Psyché.

Dans l’ensemble, la mission Psyché de la NASA promet de révolutionner notre compréhension des astéroïdes riches en métaux et de la formation des planètes rocheuses. En étudiant ce corps céleste unique, les scientifiques espèrent percer les secrets des débuts de l’histoire de notre système solaire.

Sources:

– NASA (Administration Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace)

– JPL-Caltech/ASU (Jet Propulsion Laboratory-California Institute of Technology/Arizona State University)