Une nouvelle recherche montre la luminosité des satellites 5G qui inquiètent les astronomes

Un satellite 5G récemment lancé, connu sous le nom de BlueWalker 3, est devenu une source d'inquiétude parmi les astronomes en raison de sa luminosité dans le ciel nocturne. Une recherche publiée dans Nature révèle que le satellite devient périodiquement l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne, dépassant parfois des centaines de fois les limites recommandées.

L'étude, menée par des chercheurs de l'Université d'Atacama au Chili et de l'Université de l'Illinois, s'est appuyée sur des observations d'astronomes amateurs et professionnels de divers pays, dont le Chili, les États-Unis, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Maroc.

BlueWalker 3, conçu pour transmettre des signaux 4 et 5G, possède une grande ouverture de 693 pieds carrés. Cette grande surface reflète la lumière du soleil, ce qui fait que le satellite apparaît aussi brillant que les étoiles proéminentes des constellations Canis Minor et Eridanus.

La recherche a également examiné l’impact de l’adaptateur de véhicule de lancement (LVA), un conteneur de vol spatial qui devient un cylindre noir après son largage. Le LVA s'est avéré quatre fois plus brillant que les recommandations actuelles de l'Union astronomique internationale.

L’étude met en évidence l’inquiétude croissante des astronomes concernant les interférences causées par le matériel spatial fabriqué par l’homme. Le nombre croissant d’objets brillants dans le ciel nocturne, y compris les satellites des constellations, pose des défis aux télescopes au sol. Les chercheurs suggèrent que les opérateurs de satellites devraient effectuer des évaluations d'impact avant le lancement afin d'évaluer l'impact potentiel sur l'environnement spatial et terrestre.

Dans le même ordre d'idées, le mois dernier, Vodafone a affirmé avoir effectué le premier appel 5G spatial au monde à l'aide du satellite BlueWalker 3. L'appel a été passé de Maui, à Hawaï, à Madrid, en Espagne, à l'aide d'un smartphone Samsung Galaxy S22 non modifié et de l'application vocale et de messagerie WhatsApp.

