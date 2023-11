Un nouvel astéroïde approche de la Terre aujourd’hui

By

La NASA a annoncé qu'un astéroïde se dirige actuellement vers la Terre et devrait passer par la planète aujourd'hui. L'astéroïde, nommé Asteroid 2023 UZ3, a attiré l'attention des astronomes alors qu'il se rapproche de l'orbite de notre planète. Contrairement aux astéroïdes précédents, celui-ci n'a pas été classé comme « objet potentiellement dangereux », mais sa taille est étonnamment similaire à celle de l'astéroïde de Tcheliabinsk qui a causé des dégâts importants en Russie en 2013.

Les astronomes ont détecté l'approche de l'astéroïde à l'aide des équipements de surveillance avancés de la NASA, notamment des télescopes tels que NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 et le Catalina Sky Survey. Ces outils sont cruciaux pour suivre et observer les objets géocroiseurs (NEO), parmi lesquels figurent les astéroïdes et les comètes.

La taille de l’astéroïde 2023 UZ3 est remarquable, mesurant environ 59 pieds de largeur. Pour mettre les choses en perspective, elle est à peu près aussi grande qu’une maison moyenne. Cependant, malgré sa taille, il ne présente aucun danger immédiat pour la Terre. L’astéroïde passera à une distance d’environ 1 million de kilomètres, ce qui peut paraître relativement proche mais qui reste néanmoins une distance de sécurité.

Les scientifiques ont également identifié que l’astéroïde 2023 UZ3 appartient au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs (NEA). Les astéroïdes Apollo ont des demi-grands axes supérieurs à celui de l'orbite terrestre. Ils portent le nom de l’astéroïde Apollo de 1862, découvert dans les années 1930.

L’approche rapprochée de cet astéroïde avec la Terre est un événement important, car c’est la première fois qu’il est observé s’approchant de notre planète. Bien qu'aucune autre approche rapprochée ne soit prévue dans un avenir proche, les astronomes continueront de surveiller sa trajectoire et de recueillir des données pour élargir notre compréhension de ces corps célestes.

Questions Fréquentes

1. L’astéroïde 2023 UZ3 est-il une menace pour la Terre ?

Non, l'astéroïde n'a pas été classé comme « objet potentiellement dangereux » et ne présente aucun danger immédiat.

2. Quelle est la taille de l’astéroïde 2023 UZ3 ?

L'astéroïde mesure environ 59 pieds de largeur, ce qui en fait à peu près la même taille qu'une maison moyenne.

3. Qu'est-ce que le groupe Apollo d'astéroïdes géocroiseurs ?

Les astéroïdes Apollo sont un groupe de NEA dont les demi-grands axes sont plus grands que l'orbite terrestre. Ils portent le nom de l’astéroïde Apollo de 1862, découvert dans les années 1930.

4. Cet astéroïde est-il observé s'approchant de la Terre pour la première fois ?

Oui, selon le CNEOS de la NASA, ce sera la première fois que l'astéroïde 2023 UZ3 sera observé près de la Terre.