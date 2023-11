Des découvertes étonnantes du télescope James Webb de la NASA offrent de nouvelles perspectives sur le centre galactique

Le télescope spatial James Webb de la NASA a une fois de plus étonné les astronomes par ses capacités exceptionnelles, offrant cette fois une vue captivante de l'énigmatique région de formation d'étoiles Sagittaire C (Sgr C), au cœur de notre galaxie. Situé à environ 300 années-lumière du trou noir supermassif Sagittarius A au centre de la Voie lactée, Sgr C est un spectacle de 500,000 XNUMX étoiles, avec un accent particulier sur une collection de protoétoiles qui volent la vedette.

Dans cette image révolutionnaire, la résolution et la sensibilité sans précédent de Webb dévoilent d'innombrables caractéristiques jamais observées auparavant dans cette région. "Webb révèle une quantité incroyable de détails, nous permettant d'étudier la formation des étoiles dans ce type d'environnement d'une manière qui n'était pas possible auparavant", a déclaré Samuel Crowe, chercheur principal et étudiant de premier cycle à l'Université de Virginie. Cette découverte remarquable découle du manque de données infrarouges antérieures et des immenses capacités du télescope Webb.

L’une des principales découvertes est la présence d’une protoétoile massive, plus de 30 fois la masse de notre Soleil, nichée au sein de ce jeune amas stellaire. Bien que le nuage entourant ces protoétoiles semble sombre et peu peuplé, il s’agit en fait de l’une des régions les plus densément peuplées de la galaxie. La densité du nuage obstrue la lumière des étoiles situées derrière lui, créant une illusion de vide.

La caméra infrarouge proche (NIRCam) de Webb a capturé d'importantes émissions d'hydrogène ionisé entourant la face inférieure du nuage sombre dans des teintes cyan vibrantes. La vaste portée de cette région de l’hydrogène remet en question les théories existantes, car elle s’étend bien au-delà de ce qui a été observé précédemment. Les astronomes sont désormais confrontés à la tâche fascinante de comprendre les origines et l’influence de cette région étendue de l’hydrogène.

Une autre énigme fascinante réside dans les structures dispersées et chaotiques en forme d’aiguilles au sein de l’hydrogène ionisé, qui nécessitent des recherches plus approfondies. Rubén Fedriani, co-chercheur du projet à l'Instituto Astrofísica de Andalucía en Espagne, décrit le centre galactique comme un « lieu bondé et tumultueux », dans lequel d'imposants nuages ​​de gaz forment des étoiles qui interagissent avec le gaz environnant à travers leurs jets. , et les radiations.

Alors que les scientifiques continuent de percer les mystères cachés dans l’étendue céleste, les découvertes du télescope James Webb au cœur de notre galaxie offrent des opportunités sans précédent d’approfondir les secrets cosmiques. Situé à seulement 25,000 XNUMX années-lumière de la Terre, le centre galactique offre aux astronomes une vue rapprochée des étoiles individuelles, mettant en lumière le processus complexe de formation des étoiles et sa dépendance à l’environnement cosmique unique. À chaque révélation, le télescope Webb ouvre la voie à une compréhension plus approfondie de notre univers.