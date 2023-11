Le télescope spatial James Webb de la NASA révèle les secrets du centre galactique

Le télescope spatial James Webb de la NASA a fourni un aperçu sans précédent du cœur de notre galaxie, révélant des détails fascinants sur la région de formation d'étoiles connue sous le nom de Sagittaire C (Sgr C). Cette image impressionnante présente une collection de protoétoiles volant la vedette parmi les 500,000 300 étoiles résidant à environ XNUMX années-lumière de Sagittaire A, le trou noir supermassif central de la Voie lactée.

Contrairement à toutes les observations précédentes, les données infrarouges capturées par le télescope Webb offrent un niveau incroyable de résolution et de sensibilité, permettant aux scientifiques de découvrir pour la première fois de nombreuses caractéristiques. Samuel Crowe, chercheur principal de l'équipe d'observation et étudiant de premier cycle à l'Université de Virginie, s'est dit enthousiasmé par la nouvelle capacité d'étudier la formation des étoiles dans cet environnement. Les révélations de Webb offrent une opportunité sans précédent de tester les théories actuelles sur la formation des étoiles dans les conditions extrêmes du centre galactique, selon le professeur Jonathan Tan, l'un des conseillers de Crowe.

L’une des découvertes notables au sein du Sagittaire C est une protoétoile massive, dépassant 30 fois la masse de notre Soleil. Il est intéressant de noter que la densité du nuage entourant ces protoétoiles crée l’illusion d’une zone moins peuplée, bien qu’elle soit l’une des zones les plus densément peuplées de la galaxie. L’image montre également de plus petits nuages ​​sombres dans l’infrarouge, ressemblant à des vides remplis d’étoiles, où de nouvelles étoiles sont en train de se former.

L'instrument de caméra infrarouge proche (NIRCam) de Webb a capturé d'importantes émissions d'hydrogène ionisé encerclant la face inférieure du nuage sombre, représentées dans des teintes cyan vives. Cette région de l’hydrogène s’étend plus loin que prévu, posant des questions intrigantes sur les sources de ses photons énergétiques. De plus, les experts étudient les structures chaotiques en forme d’aiguilles au sein de l’hydrogène ionisé, qui se dispersent dans plusieurs directions.

Rubén Fedriani, co-chercheur de l'Instituto Astrofísica de Andalucía en Espagne, décrit le centre galactique comme un endroit peuplé et tumultueux, où les nuages ​​​​de gaz forment des étoiles et impactent le gaz environnant par leurs vents, leurs jets et leurs radiations.

Alors que le télescope spatial James Webb continue de révéler les mystères de notre univers, la nouvelle compréhension du centre galactique offre des informations précieuses sur les subtilités de la formation des étoiles et de l'environnement cosmique. Situé à 25,000 XNUMX années-lumière de la Terre, le centre galactique offre aux astronomes la possibilité d’étudier des étoiles individuelles avec des détails sans précédent, mettant ainsi en lumière les divers processus de formation des étoiles dans différentes régions de la galaxie.

