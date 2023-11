Cinq astéroïdes devraient passer près de la Terre : les dernières découvertes de la NASA

By

Les événements astronomiques continuent de captiver le monde et cette semaine, la NASA a découvert que non pas un, mais cinq astéroïdes passeraient près de la Terre. Avec la prise de conscience croissante des menaces potentielles posées par les astéroïdes, le suivi de leurs mouvements est devenu crucial pour la sauvegarde de notre planète.

Astéroïde 2023 TL31 : Tel que nommé par la NASA, le premier astéroïde, connu sous le nom de 2023 TL31, passera près de la Terre le 4 novembre. Cet astéroïde mesure 88 pieds, soit l'équivalent de la longueur d'un avion. Son approche la plus proche de la Terre a été estimée à environ 3.12 millions de kilomètres. Voyageant à une vitesse étonnante de 33,092 XNUMX kilomètres par heure, cet astéroïde nous rappelle notre vulnérabilité face à l’immensité de l’espace.

Astéroïde 2019 UH7 : Un autre astéroïde sous l’œil vigilant de la NASA est 2019 UH7. Il devrait faire une visite rapprochée de la Terre à la même date, le 4 novembre. Cet astéroïde est plus petit que son homologue, mesurant 36 pieds. La distance la plus proche de la Terre lors de son approche devrait être d'environ 3.81 millions de kilomètres. Avec une vitesse de 21,377 XNUMX kilomètres par heure, ce rocher céleste témoigne des merveilles et des mystères de notre univers.

FAQ:

Q : A quoi sert le suivi des astéroïdes ?

R : Le suivi des astéroïdes est essentiel pour surveiller leurs mouvements et évaluer les menaces potentielles qu’ils pourraient représenter pour la Terre.

Q : Comment la NASA suit-elle les astéroïdes ?

R : La NASA utilise divers télescopes et observatoires pour suivre la trajectoire et la taille des astéroïdes, fournissant ainsi des données précieuses pour leurs recherches.

Q : Ces astéroïdes représentent-ils un danger pour la Terre ?

R : Bien qu'ils passent relativement près de la Terre, ces astéroïdes ne sont pas considérés comme un danger immédiat et sont étroitement surveillés par la NASA.

Dans notre quête sans fin de connaissances et d'exploration, les travaux de suivi des astéroïdes de la NASA nous fournissent des informations précieuses sur l'immensité de l'espace et l'impact potentiel que les objets célestes peuvent avoir sur notre planète. En étudiant ces astéroïdes, nous comprenons mieux notre place dans l’univers et la nécessité d’une vigilance continue pour protéger notre maison.