5 astéroïdes géants devraient passer près de la Terre aujourd'hui, la NASA révèle leur distance et leur taille

Selon la NASA, cinq astéroïdes massifs devraient s’approcher remarquablement de la Terre aujourd’hui. L'approche la plus proche sera effectuée par l'astéroïde 2023 SP3, qui devrait se rapprocher inconfortablement. Cet astéroïde de la taille d'une maison, d'une largeur de 59 pieds, s'approchera d'une distance de seulement 0.328 million de kilomètres de la Terre.

L'astéroïde 2023 SP3 appartient au groupe Apollo et a été observé pour la première fois le 13 septembre. Le fait qu'il s'approche si près de notre planète est assez choquant.

Bien qu’il soit alarmant d’entendre parler de rencontres aussi rapprochées, il est important de comprendre la terminologie utilisée lorsqu’on parle d’astéroïdes. Le groupe Apollo fait référence à un groupe d’astéroïdes dont les orbites croisent l’orbite de la Terre. Ces astéroïdes portent le nom du premier astéroïde de ce groupe découvert, nommé Apollo.

Il convient de noter que même si ces astéroïdes se rapprochent de la Terre, il n’y a pas de danger imminent de collision. La NASA suit et surveille régulièrement les astéroïdes pour assurer la sécurité de notre planète. En fait, des rencontres rapprochées comme celles-ci offrent aux scientifiques de précieuses opportunités d’étudier et d’en apprendre davantage sur ces objets célestes.

Les informations fournies par la NASA sur la taille, la vitesse et la distance de ces astéroïdes nous donnent un aperçu de l'immensité et de la complexité de notre univers. Il rappelle l’importance de la recherche et de l’exploration en cours dans le domaine de l’astronomie.

Sources:

- la NASA