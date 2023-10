Communications optiques dans l'espace lointain de la NASA : faire progresser la transmission de données depuis l'espace lointain

L'expérience DSOC (Deep Space Optical Communications) de la NASA est sur le point de révolutionner les communications spatiales en introduisant des communications laser pour la transmission de données depuis l'espace lointain. Cette technologie vise à multiplier par 10 à 100 les capacités de transmission de données par rapport aux ondes radio traditionnelles. DSOC sera intégré à la mission Psyché, dont le lancement est prévu le 12 octobre, et testera des technologies clés permettant des débits de données plus élevés et le potentiel de streaming vidéo depuis l'espace lointain.

L’expérience DSOC implique à la fois des équipements spatiaux et terrestres. L'émetteur-récepteur laser de vol, attaché au vaisseau spatial Psyché, enverra des données à haut débit vers la Terre à l'aide d'un émetteur laser proche infrarouge. Sur Terre, deux télescopes au sol ont été mis à jour pour communiquer avec l'émetteur-récepteur laser de vol. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA supervisera les opérations, tandis que le Laboratoire de télescopes de communications optiques des installations de Table Mountain du JPL hébergera un émetteur laser proche infrarouge de haute puissance.

L’un des principaux avantages du DSOC est sa capacité à augmenter considérablement les capacités de transmission de données pour les missions futures. En passant des communications radio aux communications laser, on estime que les débits de données dans tout le système solaire pourraient être multipliés par 10 à 100. Cette avancée permettra non seulement de prendre en charge des instruments scientifiques à plus haute résolution, mais également de permettre des missions d'exploration humaine et robotique plus efficaces.

Cependant, DSOC est également confronté à des défis uniques. Les communications optiques dans l’espace lointain nécessitent une infrastructure spécialisée, qui n’existe pas actuellement. Aux fins du DSOC, les télescopes au sol ont été modifiés pour communiquer avec l'émetteur-récepteur laser de vol. L'expérience testera l'efficacité et la fiabilité des communications laser dans ces conditions.

Dans l’ensemble, l’expérience DSOC de la NASA représente une étape révolutionnaire vers la révolution des communications spatiales. En passant des ondes radio aux communications laser, le potentiel d’amélioration de la capacité de transmission de données fera considérablement progresser l’exploration humaine et robotique de l’espace lointain.

