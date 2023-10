Avantages de l'utilisation de l'argile bentonite pour les dents et les soins bucco-dentaires

By

L'argile bentonite, dérivée de cendres volcaniques, gagne en popularité comme alternative naturelle pour l'hygiène bucco-dentaire. Contrairement aux produits de soins bucco-dentaires traditionnels qui contiennent des produits chimiques et des abrasifs, l’argile bentonite offre plusieurs avantages pour les dents et la santé bucco-dentaire.

L'argile bentonite est composée de particules chargées négativement qui forment une structure semblable à une éponge au contact de l'eau. Cette structure a la capacité d’absorber les toxines, les bactéries et les champignons, ce qui en fait une excellente option pour les soins bucco-dentaires. De plus, il laisse derrière lui des minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium, qui sont bénéfiques pour la santé bucco-dentaire.

Pour utiliser de l'argile bentonite pour les dents, vous pouvez créer une poudre dentaire maison en combinant de l'argile bentonite, du bicarbonate de soude, de la poudre de xylitol, du sel marin et quelques gouttes d'huile essentielle pour la saveur. Mélangez les ingrédients avec une cuillère non métallique et conservez la poudre dans un récipient hermétique. Utilisez cette poudre de la même manière qu’un dentifrice traditionnel, idéalement deux fois par jour.

L’utilisation de l’argile bentonite pour les dents offre plusieurs avantages. Premièrement, il aide à éliminer les impuretés de la bouche, empêchant ainsi le développement de la plaque dentaire et du tartre. Deuxièmement, il neutralise les bactéries et augmente le pH de la bouche, maintenant ainsi la santé bucco-dentaire globale. Troisièmement, il favorise un émail sain en fournissant les minéraux nécessaires et en stimulant la production de salive. Enfin, il peut blanchir et polir les dents, leur procurant un éclat naturel.

En conclusion, l’argile bentonite est une excellente alternative aux dentifrices et bains de bouche artificiels. Il offre une protection contre les toxines, les bactéries, les micro-organismes et les acides produits lors de la dégradation des aliments. En utilisant de l'argile bentonite pour les dents, vous pouvez obtenir des dents, des gencives et une hygiène bucco-dentaire globale saines.

