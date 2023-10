Cinq astéroïdes survoleront la Terre à courte distance : vitesse, taille et plus encore

By

La NASA a récemment révélé que cinq astéroïdes se rapprocheraient le plus de la Terre et la dépasseraient bientôt. La vitesse, la taille, la distance et d’autres détails de ces astéroïdes sont assez intrigants.

L’un des astéroïdes, nommé Astéroïde 2023 TK15, devrait passer devant la Terre aujourd’hui, le 20 octobre. Ce qui le rend encore plus remarquable est que lors de son approche, il se rapprochera de notre planète que la Lune elle-même. La distance entre l’astéroïde 2023 TK15 et la Terre ne sera que de 380,000 79,022 kilomètres. Cette roche spatiale se déplace à une vitesse stupéfiante de près de 75 XNUMX kilomètres par heure et a une largeur d'environ XNUMX pieds.

Un autre astéroïde sur la liste est l’Astéroïde 2020 UR, qui est relativement plus petit avec une largeur de seulement 29 pieds. Il devrait également dépasser la Terre le 20 octobre et son orbite le mènera à 2.2 millions de kilomètres de la surface de notre planète. La NASA a déclaré que cet astéroïde se déplace à une vitesse d'environ 46,490 XNUMX kilomètres par heure.

Même si ces rapprochements peuvent sembler alarmants, il est important de noter qu’aucun de ces astéroïdes ne constitue une menace pour la Terre. Ils passeront simplement par là et continueront leur voyage à travers l’espace. L'étude et l'observation de ces objets célestes fournissent des informations précieuses sur notre système solaire et sa dynamique.

Les révélations de la NASA sur ces cinq astéroïdes mettent en évidence les efforts en cours pour suivre et surveiller les objets géocroiseurs. Grâce à des recherches et à des observations continues, les scientifiques peuvent améliorer notre compréhension du cosmos et potentiellement développer des stratégies pour protéger notre planète de toute menace future.

Sources : NASA