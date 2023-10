5 astéroïdes s’approchant de la Terre aujourd’hui à des vitesses rapides !

By

La NASA a récemment fourni des détails sur cinq astéroïdes qui se dirigent actuellement vers la Terre et devraient s'approcher de près aujourd'hui, le 11 octobre. Ces astéroïdes varient en taille, en vitesse et en distance par rapport à notre planète.

L’un des astéroïdes, connu sous le nom d’astéroïde 2022 UX1, devrait passer près de la Terre aujourd’hui. Il mesure environ 28 pieds de largeur et se déplace à une vitesse stupéfiante de 30,897 1.2 kilomètres par heure. La NASA estime que cette roche spatiale se rapprochera le plus de nous, à une distance de XNUMX million de kilomètres.

Un autre astéroïde, nommé Asteroid 2023 TE, mesure environ 46 pieds de large et s'approche également de la Terre aujourd'hui. Il se déplace à une vitesse incroyable de 20,085 1.6 kilomètres par heure et devrait se rapprocher à XNUMX million de kilomètres de notre planète.

Alors que ces astéroïdes poursuivent leur trajectoire, la NASA surveille de près leurs mouvements et calcule leurs trajectoires attendues. Même si ces visiteurs célestes peuvent sembler alarmants, il est important de noter que les distances qu’ils franchiront sont toujours considérées comme sûres.

Il est essentiel que les scientifiques étudient et suivent ces astéroïdes afin de mieux comprendre leur composition, leur comportement et les risques potentiels d’impact. En obtenant ces connaissances, les chercheurs peuvent développer des stratégies de défense planétaire et potentiellement prévenir tout impact futur important.

Source : HT TECH