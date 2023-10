La NASA suit l'astéroïde 2023 TC7 qui s'approche de la Terre

By

La NASA surveille et étudie en permanence les astéroïdes qui s'approchent de la Terre pour assurer la sécurité de notre planète. Grâce à une combinaison de télescopes spatiaux et d’observatoires au sol, dont le télescope spatial Hubble, la NASA a identifié plus de 1.2 million d’astéroïdes connus. Bien qu’il n’y ait pas de menace immédiate provenant des astéroïdes, il est important de les suivre pour éviter d’éventuelles catastrophes.

Un astéroïde récemment découvert par la NASA est 2023 TC7. Cet astéroïde mesure environ 48 pieds de large, soit à peu près la taille d'une maison typique. Il devrait rencontrer la Terre le 15 octobre 2023, à une distance de 666,000 24,510 kilomètres. Voyageant à une vitesse étonnante de 2023 7 kilomètres par heure, XNUMX TCXNUMX appartient à la famille d’astéroïdes Aten, connus pour avoir des orbites dynamiques qui les rapprochent de la Terre.

Bien que cet astéroïde ait été observé pour la première fois le 11 octobre 2023 et pour la dernière fois le 14 octobre, il n’est pas considéré comme un danger pour notre planète en raison de sa petite taille. Selon la NASA, seuls les astéroïdes de plus de 492 pieds sont considérés comme potentiellement dangereux.

Les astéroïdes Aton, auxquels appartient 2023 TC7, sont un groupe de corps célestes dont les orbites croisent la trajectoire de la Terre. Ils sont collectivement connus sous le nom d’astéroïdes traversant la Terre et ont été découverts pour la première fois en 1976 par l’astronome Eleanor Helin à l’observatoire Palomar.

Les efforts diligents de la NASA et d’autres agences spatiales pour suivre et étudier les astéroïdes jouent un rôle crucial dans la sauvegarde de notre planète. Même si les petits astéroïdes ne constituent pas une menace significative, une surveillance continue est nécessaire pour protéger la Terre des dangers potentiels.

