La NASA suit l'astéroïde 2023 RD15 qui s'approche de la Terre

La NASA surveille en permanence les astéroïdes pour protéger la Terre et mieux comprendre leur comportement. Récemment, ils ont suivi un astéroïde connu sous le nom de 2023 RD15, qui devrait passer près de notre planète le 24 septembre.

Selon le Centre d'études sur les objets géocroiseurs (CNEOS) de la NASA, cet astéroïde a à peu près la taille d'une maison, avec une largeur de 46 pieds. Il appartient au groupe d'astéroïdes Aten, qui sont des astéroïdes géocroiseurs (NEA) qui coupent l'orbite terrestre. Ces astéroïdes ont des demi-grands axes plus petits que celui de la Terre. Le terme « Aten » tire son origine de la découverte de l'astéroïde 2062 Aten par l'astronome Eleanor Helin en 1976.

L’approche la plus proche de l’astéroïde 2023 RD15 de la Terre est estimée à 1.43 million de kilomètres. Il se déplace à une vitesse de 17,917 XNUMX kilomètres par heure. Malgré sa proximité, la NASA a déterminé que cet astéroïde ne constitue pas une menace potentielle pour notre planète en raison de sa taille.

Afin de suivre et d’évaluer les probabilités d’impact potentiel des NEA, la NASA a développé un algorithme de surveillance d’impact de nouvelle génération appelé Sentry-II. Cela permet aux astronomes de prédire efficacement les orbites des astéroïdes et d’évaluer leurs risques potentiels.

La surveillance et l'étude continues des astéroïdes par la NASA sont cruciales pour détecter toute menace potentielle et prendre des mesures préventives si nécessaire. En collectant des données d'observation et en les partageant avec la communauté scientifique, la NASA améliore notre compréhension de ces corps célestes et protège la Terre d'une destruction potentielle.

