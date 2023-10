5 astéroïdes qui s'approchent de la Terre aujourd'hui : la NASA révèle leur taille, leur vitesse et leur proximité

By

La NASA continue de surveiller les astéroïdes qui s’approchent de la Terre, car ils peuvent potentiellement constituer une menace pour notre planète. Aujourd'hui, le 7 octobre, cinq astéroïdes s'approchent de la Terre. Examinons de plus près ces astéroïdes et leurs détails clés.

1. Astéroïde 2023 TR1 : Cet astéroïde, d’environ la taille d’une voiture, atteindra aujourd’hui son point le plus proche de la Terre. Sa distance estimée à la Terre est de 108,000 12 kilomètres et sa largeur est de 71,961 pieds. Il se dirige vers la Terre à une vitesse de XNUMX XNUMX kilomètres par heure.

2. Astéroïde 2023 TB1 : Également prévu pour l'approche rapprochée d'aujourd'hui, cet astéroïde est désigné sous le nom de 2023 TB1. On estime qu’il se trouve à moins de 261,000 15 kilomètres de la Terre. D'une largeur de 33,682 pieds, il devrait se déplacer à une vitesse de XNUMX XNUMX kilomètres par heure.

Même si ces astéroïdes se rapprochent relativement de la Terre, il n’y a pas lieu de paniquer. Les systèmes rigoureux de suivi et de surveillance de la NASA permettent aux scientifiques de surveiller de près leurs trajectoires et de prédire leurs mouvements avec précision. Les informations recueillies nous aident à comprendre les risques potentiels d’impact associés à ces astéroïdes.

Il est important de noter que le terme « approche la plus proche de la Terre » fait référence au point auquel un astéroïde se rapproche le plus de notre planète au cours de son orbite. Cette distance se mesure en kilomètres.

En étudiant ces astéroïdes, les scientifiques acquièrent des informations précieuses sur la formation et le mouvement des objets dans l’espace. De plus, la surveillance de ces astéroïdes nous permet de développer des stratégies pour de futures rencontres potentielles avec des astéroïdes plus gros qui pourraient constituer une menace pour la Terre.

