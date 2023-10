D’anciens diamants super profonds mettent en lumière la formation du supercontinent

Une équipe internationale d'experts a analysé d'anciens diamants très profonds provenant de mines du Brésil et d'Afrique de l'Ouest, apportant un nouvel éclairage sur la formation, la stabilisation et le mouvement des supercontinents. Ces diamants, formés il y a entre 650 et 450 millions d'années sous le supercontinent Gondwana, fournissent des informations précieuses sur l'évolution des continents au cours des premières étapes de la vie complexe sur Terre.

Les diamants, formés il y a des millions, voire des milliards d'années, peuvent fournir des informations sur le manteau terrestre. Ils sont l’un des rares minéraux capables de survivre et d’enregistrer les anciens cycles de création et de destruction des supercontinents. L'analyse de ces diamants très profonds a révélé des processus géologiques jusqu'alors inconnus et leur rôle dans la croissance de supercontinents comme le Gondwana.

L'équipe d'experts, dirigée par le Dr Suzette Timmerman de l'Université de Berne en Suisse, a daté les diamants qui se sont formés profondément sous le Gondwana. Ils ont découvert que les diamants se sont formés lorsque le supercontinent recouvrait le pôle Sud il y a entre 650 et 450 millions d’années. Les roches hôtes des diamants sont devenues flottantes pendant la formation des diamants, transportant le matériau du manteau subduit et les diamants, contribuant ainsi à la croissance du supercontinent par le bas.

Il y a environ 120 millions d'années, le Gondwana a commencé à se désagréger, entraînant la formation des océans actuels comme l'Atlantique. Les diamants, qui contiennent des inclusions piégées dans la roche hôte, ont été ramenés à la surface de la Terre lors de violentes éruptions volcaniques il y a environ 90 millions d'années. Ces éruptions se sont produites sur les fragments continentaux du Brésil et de l'Afrique de l'Ouest, qui faisaient autrefois partie du Gondwana.

L’étude de ces diamants très profonds a permis de mieux comprendre la formation et la stabilisation des continents, contribuant ainsi à l’évolution précoce de la vie sur Terre. L’histoire complexe de ces diamants indique qu’ils ont voyagé verticalement et horizontalement à l’intérieur de la Terre, retraçant la formation et l’évolution du supercontinent. Cette recherche met en évidence le rôle essentiel des diamants dans la compréhension de la croissance et du mouvement des continents.

Des expériences et des analyses d'inclusions de diamants sont en cours à l'Université du Witwatersrand en Afrique du Sud, où un nouveau laboratoire d'isotopes et de nouvelles méthodologies sont en cours de développement. La recherche vise à améliorer notre compréhension de la façon dont les continents évoluent et se déplacent, ainsi que de leur importance pour le développement et la durabilité de la vie sur Terre.

