Un énorme iceberg entre en collision avec un refuge de pingouins en Antarctique, causant des dégâts minimes

Un énorme iceberg nommé D-30A est récemment entré en collision avec l'île Clarence, un refuge de manchots en Antarctique, et a tourné autour de lui. L'berg tabulaire, mesurant 45 milles de long et 12.5 milles de large, est le plus grand morceau restant du D-30. Le D-30 s'est formé en juin 2021 lorsque son Berg parent, le D-28, est entré en collision avec la terre et s'est brisé. Depuis, le D-30A dérive lentement le long de la côte antarctique.

Fin 2022, le D-30A a soudainement changé de cap et est entré en collision avec la côte sud de Clarence Island avant de tourner vers l'est et de prendre la mer quelques jours plus tard. L'île Clarence est un site de reproduction important pour les manchots à jugulaire, avec environ 100,000 XNUMX couples reproducteurs qui s'y rendent chaque hiver. Heureusement, la collision s'est produite avant le retour des manchots dans la colonie, évitant ainsi tout impact sérieux sur la population.

Les icebergs entrant en collision avec les îles peuvent perturber la faune, affecter ses habitudes alimentaires et modifier la température et la salinité des eaux environnantes. Le grattage des glaces sur les fonds marins peut détruire les écosystèmes et perturber la chaîne alimentaire. Cependant, la topographie du fond marin de l'île Clarence, avec ses eaux profondes et son fort dénivelé sur le côté est, a probablement empêché le D-30A de rester coincé.

Bien que l'iceberg ne soit pas resté longtemps autour de l'île, il aurait pu nuire aux manchots nicheurs. Si l'accès à la colonie est bloqué, même pendant quelques jours, cela peut conduire à une année de reproduction ratée, car les manchots nicheurs dépendent de leurs partenaires pour chasser pour se nourrir. Cependant, la rencontre rapprochée avec le D-30A pourrait avoir eu un impact positif, car l'iceberg a probablement libéré de l'eau de fonte riche en fer, favorisant ainsi la croissance accrue d'algues dans la région.

Le D-30A se dirige maintenant vers le passage de Drake, connu sous le nom de « ruelle des icebergs », où de gros icebergs sont pris dans les courants océaniques qui les entraînent vers des eaux plus chaudes. En novembre 2022, l'ancien plus grand iceberg du monde, l'A-76A, a été repéré dans le même passage avant de se briser plus au nord en juin de cette année.

Dans l'ensemble, même si la collision entre le D-30A et l'île Clarence aurait pu constituer une menace importante pour le refuge des manchots, le moment choisi et le comportement ultérieur de l'iceberg ont minimisé les dégâts. La faune de l’île Clarence semble avoir échappé à tout dommage majeur.

