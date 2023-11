Des scientifiques résolvent un mystère vieux de plusieurs siècles derrière la fumée violette de l'or explosif

By

Des scientifiques de l'Université de Bristol ont enfin découvert le secret de longue date derrière la fumée violette produite lors de l'explosion de l'or fulminant, le premier explosif puissant connu au monde. Cette découverte marque la résolution d’un casse-tête alchimique vieux de 400 ans qui intriguait les chercheurs depuis des siècles.

L'or fulminant, composé découvert par les alchimistes au XVIe siècle, est composé de divers composés, l'ammoniac étant la principale source de son pouvoir explosif. L’alchimiste allemand Sebald Schwaertzer a notamment observé la fumée distinctement violette émise par ce matériau explosif en 16, suscitant la curiosité des chimistes au fil des années.

Bien que la composition chimique de l’or fulminant soit connue depuis un certain temps, la raison derrière la fumée violette reste un mystère. Alors que l’on soupçonnait auparavant que les nanoparticules d’or contribuaient à sa couleur, cette hypothèse manquait de preuves concrètes. Cependant, le professeur Simon Hall et son doctorat. L'étudiant Jan Maurycy Uszko de l'Université de Bristol a maintenant confirmé cette théorie.

Pour enquêter, l’équipe de recherche a créé de l’or fulminant et a soigneusement fait exploser des échantillons de 5 mg sur une feuille d’aluminium. Ils ont collecté la fumée résultante à l’aide de mailles de cuivre et l’ont analysée au microscope électronique à transmission. L’analyse a révélé la présence de nanoparticules d’or sphériques, confirmant ainsi le rôle de l’or dans la génération de l’énigmatique fumée violette.

Cette énigme historique étant enfin résolue, le professeur Hall et son équipe envisagent désormais d'utiliser la même méthodologie pour étudier les propriétés des nuages ​​​​produits par d'autres fulminates métalliques, tels que le platine, l'argent, le plomb et le mercure. Ces matériaux présentent des mystères intrigants qui restent encore à élucider.

Le document de recherche intitulé « Explosive Chrysopoeia » est accessible sur le serveur de préimpression arXiv.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que l’or fulminant ?

L'or fulminant est le premier explosif puissant connu au monde. Il s'agit d'un composé découvert par les alchimistes au XVIe siècle, composé principalement de divers composés, l'ammoniac jouant un rôle majeur dans son pouvoir explosif.

Pourquoi l’or fulminant produit-il de la fumée violette ?

Pendant des siècles, les érudits se sont interrogés sur la raison derrière la fumée violette produite lors de l’explosion de l’or fulminant. Des recherches récentes menées à l'Université de Bristol ont confirmé que la couleur violette est le résultat de la présence de nanoparticules d'or sphériques dans la fumée.

Qui a découvert la fumée violette de l’or fulminant ?

En 1585, l'alchimiste allemand Sebald Schwaertzer fit la première observation de la fumée violette émise par l'or fulminant lors de la détonation.

Quels sont les futurs projets de recherche du professeur Simon Hall et de son équipe ?

Après avoir résolu le mystère de la fumée violette provenant de l'or fulminant, le professeur Simon Hall et son équipe envisagent d'appliquer leur méthodologie pour étudier la nature des nuages ​​​​produits par d'autres fulminates métalliques, notamment le platine, l'argent, le plomb et le mercure.

Où puis-je accéder au document de recherche ?

Le document de recherche intitulé « Explosive Chrysopoeia » peut être consulté sur le serveur de préimpression arXiv (URL : https://arxiv.org/).