La navette spatiale Discovery de la NASA : un héritage d'exploration et de découverte

La navette spatiale Discovery de la NASA a fait ses débuts publics le 16 octobre 1983, lors d'une cérémonie de déploiement dans son usine de fabrication de Palmdale, en Californie. Cet événement a marqué le point culminant de trois années de construction et a positionné Discovery aux côtés des deux autres orbiteurs de la NASA, Columbia et Challenger, ainsi que du véhicule d'essai Enterprise.

Discovery, nommé d'après des navires d'exploration historiques comme le HMS Discovery du capitaine James Cook et le Discovery de Henry Hudson, a ensuite effectué 39 missions, soit plus que tout autre orbiteur du programme de navette spatiale de la NASA. Elle a eu une carrière de 26 ans, au cours de laquelle elle a réalisé tous les types de missions envisagées pour la navette spatiale.

Après sa retraite en 2011, Discovery a trouvé sa nouvelle demeure au National Air and Space Museum de la Smithsonian Institution à Chantilly, en Virginie, où il est exposé au public.

La construction de Discovery a commencé en juin 1980 et s'est achevée en février 1983. Ce nouvel orbiteur présentait plusieurs améliorations par rapport à ses prédécesseurs et était plus léger grâce à l'utilisation de couvertures au lieu de tuiles dans le système de protection thermique.

Une cérémonie de déploiement a eu lieu le 16 octobre 1983 dans les installations de Palmdale de Rockwell International. Les astronautes affectés à la première mission de Discovery, STS-41D, ont remercié les employés pour leur travail acharné dans la construction du vaisseau spatial.

Après la cérémonie, Discovery a été transporté de Palmdale au Dryden Flight Research Center de la NASA, à la base aérienne Edwards, dans le désert de Mojave en Californie. L'orbiteur a été placé au sommet du Shuttle Carrier Aircraft (SCA), un Boeing 747 modifié, pour un vol en ferry vers le Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Une fois au Kennedy Space Center, Discovery a subi des inspections de réception et a été préparé pour son premier vol. Il a finalement été couplé à un réservoir externe et à des propulseurs de fusée solides avant d'être déployé sur la rampe de lancement 39A.

Malheureusement, la première tentative de lancement, le 25 juin 1984, a dû être interrompue en raison d'une panne de l'ordinateur de secours général de Discovery. Cependant, le lendemain, après avoir remplacé l'unité défectueuse, une deuxième tentative de lancement a été effectuée. Cette fois, l’ordinateur de bord a interrompu le lancement quatre secondes seulement avant le décollage.

Malgré les revers initiaux, Discovery a finalement pris son envol et s'est lancé dans un héritage d'exploration et de découverte qui a consolidé sa place dans l'histoire.

