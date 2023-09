Un ancien échantillon d'astéroïde atterrit avec succès sur Terre

Une capsule contenant des roches et de la poussière datant de 4.5 milliards d’années est arrivée saine et sauve sur Terre. Cet échantillon remarquable, estimé à 250 grammes, a été collecté sur l'astéroïde Bennu en octobre 2020 par la sonde spatiale OSIRIS-REx de la NASA. Les scientifiques sont impatients d’étudier ces échantillons car ils pensent qu’ils fourniront des informations précieuses sur la formation des planètes, l’origine des composés organiques et la présence d’eau qui a contribué au développement de la vie sur Terre.

L’un des avantages majeurs de l’étude de cet échantillon d’astéroïde est la meilleure compréhension qu’il apportera des astéroïdes potentiellement dangereux qui pourraient constituer une menace pour la Terre à l’avenir. En analysant la composition et la structure de Bennu, les scientifiques peuvent affiner leurs connaissances sur le comportement des astéroïdes et développer de meilleures stratégies de défense planétaire.

Dante Lauretta, chercheur principal d'OSIRIS-REx à l'Université de l'Arizona, s'est dit enthousiasmé par l'opportunité d'approfondir les secrets de notre système solaire. Il a souligné que la livraison de ces échantillons sur Terre n’est que le début d’un nouveau chapitre de la découverte scientifique.

La capsule d’échantillon a été transportée en toute sécurité vers une salle blanche temporaire peu après l’atterrissage. L’équipe a soigneusement démonté la capsule et emballé son contenu. L'échantillon sera transporté dans sa cartouche scellée de l'Utah au Johnson Space Center de la NASA à Houston, où les scientifiques de la conservation examineront, pèseront et documenteront méticuleusement les roches et la poussière. Par la suite, des parties de l’échantillon d’astéroïde seront distribuées aux scientifiques du monde entier pour une analyse plus approfondie.

Cette opportunité sans précédent d’étudier un échantillon d’astéroïde vieux de 4.5 milliards d’années a le potentiel de révolutionner notre compréhension de l’origine de notre système solaire et des conditions qui ont conduit à l’existence de la vie sur Terre. Il représente une réalisation remarquable dans l’exploration spatiale, mettant en valeur l’ingéniosité et la collaboration de la communauté scientifique.

Sources:

– Article source original

- Twitter du système solaire de la NASA