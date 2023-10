Images stéréoscopiques du matériel de l'astéroïde Bennu récupérées par la mission OSIRIS-REx de la NASA

La mission OSIRIS-REx de la NASA a récemment livré sur Terre du matériel provenant de l'astéroïde Bennu. Ce matériau, actuellement stocké dans une salle blanche du Johnson Space Center de la NASA, a été collecté à l'aide de l'instrument Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) en 2020.

Bien que l'imagerie stéréoscopique ne fasse pas initialement partie de la mission, Brian May, guitariste et astrophysicien de Queen, et Claudia Manzoni, ont été invités par le chercheur principal de la mission, Dante Lauretta, à rejoindre l'équipe scientifique et à utiliser les données visuelles acquises par les caméras du vaisseau spatial pour créer des images 3D de Bennu.

Pour créer des images stéréoscopiques, des paires d'images de la surface de Bennu prises sous différents points de vue ont été recherchées. La séparation entre ces points de vue, connue sous le nom de ligne de base, devait être parfaite pour donner une impression de profondeur et de réalité lorsqu'elle est vue de manière stéréoscopique. Les images gauche et droite sont transmises séparément à chaque œil, simulant la façon dont nous percevons la profondeur dans la vie réelle.

L'équipe de conservation a permis à May et Manzoni de trouver facilement une paire d'images presque parfaites montrant la structure intime de quelques grains de l'échantillon sombre de Bennu. Ces images permettent aux spectateurs de ressentir la profondeur soit en relâchant les axes de leurs yeux, soit en utilisant un stéréoscope.

Les plus gros « rochers » sur les images mesurent environ 1 centimètre de diamètre. Cette collection d'images stéréoscopiques offre un aperçu unique de la mission historique OSIRIS-REx et des détails complexes de l'astéroïde Bennu.

Sources:

– NASA : Administration Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace

– OSIRIS-REx : Origines, Interprétation spectrale, Identification des ressources, mission Security-Regolith Explorer