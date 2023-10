Cardan de test pour mini-drone : garantir des tests et un calibrage sûrs

Les drones sont connus pour leurs schémas de vol imprévisibles, provoquant des désagréments et parfois même des dangers. Tristan Dijkstra et Suryansh Sharma, chercheurs du groupe Networked Systems et Biomorphic Intelligence Lab, ont trouvé une solution : un cardan de test pour mini-drone. Le cardan permet au drone de tourner en trois dimensions, offrant ainsi un environnement sûr et contrôlé pour les tests et l'étalonnage.

Dans leur travail, Dijkstra et Sharma utilisent des drones CrazyFlie, qui nécessitent un étalonnage et des tests réguliers. Traditionnellement, des efforts ont été faits pour limiter le mouvement du drone à l’aide d’une attache, mais cette méthode entraîne souvent des complications. L'attache peut rester coincée dans le rotor ou devenir tendue, provoquant le crash du drone. Le nouveau design du cardan offre une solution beaucoup plus élégante.

En attachant une attache zippée au drone, le cardan permet une rotation libre en trois dimensions, garantissant que les fonctionnalités de base du drone peuvent être testées avant qu'il ne soit lancé dans le ciel. La beauté de ce design réside dans sa simplicité. Avec rien de plus qu'une attache zippée maintenant le drone, il peut être facilement mis en œuvre avec des quadricoptères de taille similaire.

Avec le cardan de test pour mini-drone, les passionnés de drones et les chercheurs peuvent désormais mener des expériences et des étalonnages sans se mettre en danger ni mettre les autres en danger. En fournissant un environnement de test sécurisé, cette innovation constitue un ajout précieux au domaine.

Source : [Tristan Dijkstra] et [Suryansh Sharma]