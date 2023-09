Des chercheurs vétérinaires utilisent des organoïdes 3D pour étudier le cancer du poumon canin

Des chercheurs vétérinaires ont utilisé des organoïdes 3D, qui sont des structures tridimensionnelles semblables à des organes cultivées à partir de cellules souches et d'échantillons de tissus, pour étudier les processus biologiques du cancer du poumon chez le chien. Le cancer du poumon est beaucoup plus rare chez les chiens que chez les humains, mais il est souvent plus mortel chez les chiens. Les organoïdes, cultivés en laboratoire, offrent une représentation plus précise des processus biologiques complexes par rapport aux cultures cellulaires 2D traditionnelles.

Dans une étude publiée dans la revue Biomedicine & Pharmacotherapy, les chercheurs ont décrit leurs techniques et leurs découvertes liées au cancer du poumon canin. Le cancer du poumon chez le chien, appelé cancer primitif du poumon canin, a souvent un mauvais pronostic car il est fréquemment découvert à un stade avancé, laissant des options de traitement limitées. L'approche standard consiste en l'ablation chirurgicale du tissu pulmonaire, mais elle peut ne pas être curative dans les cas avancés.

La durée médiane de survie des chiens subissant une lobectomie pulmonaire associée à une chimiothérapie se situe entre 160 et 450 jours. Cependant, pour les chiens présentant une croissance importante du cancer, leur durée de survie varie de 60 à 180 jours seulement. Contrairement à la médecine humaine, les thérapies ciblées sont rares en pratique vétérinaire, laissant peu d’options thérapeutiques.

L’étude visait à utiliser des cultures organoïdes 3D, qui imitent mieux la dynamique des tissus vivants, pour explorer de nouvelles voies thérapeutiques contre le cancer du poumon canin. Les chercheurs ont créé des organoïdes à partir d’échantillons de tumeurs et de tissus pulmonaires sains provenant de chiens atteints d’un cancer du poumon. Les organoïdes canins du cancer du poumon primaire (cPLCO) et les organoïdes canins du poumon normal (cNLO) ont pu reproduire l'architecture tissulaire et les profils moléculaires des tissus tumoraux d'origine.

Les chercheurs ont découvert que différentes souches de cancers du poumon canin présentaient une sensibilité variable aux médicaments anticancéreux, offrant ainsi des possibilités d’approches thérapeutiques personnalisées. Ils ont également identifié une corrélation entre la viabilité des cellules organoïdes et les niveaux d'expression de molécules cibles spécifiques impliquées dans la signalisation et la croissance cellulaire. Cela pourrait potentiellement conduire à des thérapies ciblées à l’avenir.

Le séquençage de l'ARN a révélé que l'organoïde cancéreux présentait une augmentation de l'expression de gènes associés à la prolifération tumorale dans d'autres cancers. De plus, l’organoïde a montré un enrichissement dans la voie de signalisation de la protéine kinase activée par le mitogène (MEK), qui joue un rôle crucial dans la prolifération, la différenciation et la survie cellulaire. Les chercheurs ont testé un inhibiteur de MEK appelé trametinib et ont constaté qu’il diminuait considérablement la viabilité de l’organoïde cancéreux et inhibait la croissance tumorale.

La création d’organoïdes du cancer du poumon chez le chien constitue un outil puissant pour étudier la maladie avec des détails sans précédent. Cette recherche a le potentiel de conduire à des traitements plus efficaces pour nos amis à quatre pattes.

