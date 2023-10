Utiliser un théorème vieux de 350 ans pour découvrir de nouvelles connaissances sur la lumière

Des chercheurs du Stevens Institute of Technology ont utilisé un théorème vieux de 350 ans, utilisé à l'origine pour décrire le comportement d'objets physiques tels que les pendules et les planètes, afin de révéler de nouvelles propriétés des ondes lumineuses. En traitant l'intensité de la lumière comme équivalente à la masse physique et en la cartographiant sur un système de coordonnées où des équations mécaniques établies pourraient être appliquées, les chercheurs ont découvert une corrélation directe entre le degré d'intrication non quantique d'une onde lumineuse et son degré de polarisation.

Dans le débat en cours sur la question de savoir si la lumière est une onde ou une particule, ou même les deux simultanément au niveau quantique, des chercheurs du Stevens Institute of Technology ont découvert un lien entre ces deux perspectives. En utilisant un théorème mécanique vieux de 350 ans, auparavant utilisé pour expliquer le mouvement des objets physiques, les chercheurs ont pu expliquer les comportements complexes des ondes lumineuses.

La recherche, dirigée par Xiaofeng Qian, professeur adjoint de physique à Stevens, a démontré que le degré d'intrication non quantique d'une onde lumineuse est directement lié à son degré de polarisation. À mesure que le niveau d’une propriété augmente, l’autre diminue, ce qui permet de déduire le niveau d’intrication du niveau de polarisation et vice versa. Cette découverte suggère que les propriétés optiques, telles que les amplitudes, les phases et les corrélations, peuvent être déduites de mesures plus simples de l'intensité lumineuse.

L'équipe du Stevens Institute of Technology a utilisé un théorème mécanique développé par Christiaan Huygens en 1673 pour décrire comment l'énergie nécessaire pour faire tourner un objet dépend de sa masse et de son axe de rotation. Bien que les ondes lumineuses n'aient pas de masse, les chercheurs ont interprété leur intensité comme équivalente à la masse, puis ont cartographié ces mesures sur un système de coordonnées qui pourrait être analysé à l'aide du théorème mécanique de Huygens. En visualisant une onde lumineuse dans le cadre d'un système mécanique, les chercheurs ont pu découvrir de nouveaux liens entre ses propriétés, notamment la relation entre l'intrication et la polarisation.

Comprendre la relation entre ces propriétés pourrait avoir des implications pratiques, car cela permettrait de déduire des propriétés subtiles et difficiles à mesurer des systèmes optiques et quantiques à partir de mesures plus simples de l'intensité lumineuse. De plus, cette recherche suggère que les systèmes mécaniques pourraient être utilisés pour simuler et mieux comprendre les comportements complexes des systèmes d’ondes quantiques.

En conclusion, cette étude démontre comment l’application d’un théorème mécanique vieux de 350 ans a permis de mieux comprendre les ondes lumineuses et leurs propriétés. En reconnaissant les liens sous-jacents entre des lois physiques apparemment sans rapport, cette recherche a le potentiel de simplifier notre compréhension du monde et de faire progresser notre connaissance des phénomènes quantiques.

Référence : « Bridging Coherence Optics and Classic Mechanical : A Generic Light Polarisation-Entanglement Supplementary Relation » par Xiao-Feng Qian et Misagh Izadi, Physical Review Research, 17 août 2023.