La touche de l'artiste : détails récemment découverts dans les peintures funéraires de l'Égypte ancienne

Des chercheurs du CNRS, de Sorbonne Université et de l'Université Grenoble Alpes ont mis au jour des détails cachés dans les peintures funéraires égyptiennes antiques, mettant en lumière les techniques et pratiques artistiques de l'époque. Travaillant en collaboration avec le ministère égyptien des Antiquités et l'Université de Liège, l'équipe a utilisé des outils portables pour l'analyse chimique et l'imagerie non destructives in situ, révélant des modifications invisibles apportées lors de la production des œuvres d'art.

Les peintures en question, datant d'environ 1,400 1,200 et XNUMX XNUMX avant notre ère, ont été trouvées dans les tombes de Nakhtamon et Menna à Louxor. Grâce à leur analyse, les chercheurs ont découvert que certains éléments des peintures étaient altérés ou retouchés, bien qu'imperceptibles à l'œil nu. Par exemple, la coiffe, le collier et le sceptre du portrait de Ramsès II ont subi d'importantes révisions. De même, un bras dans une scène d'adoration dans la tombe de Menna a subi des changements de position et de couleur.

Ces découvertes remettent en question la perception selon laquelle l’art égyptien antique était très formel et rigide. Les chercheurs proposent que ces modifications aient été apportées soit à la demande des commanditaires, soit à la suite de l'évolution des visions des artistes. L'utilisation d'outils portables, notamment l'analyse chimique, les reconstructions numériques 3D, la photogrammétrie et la macrophotographie, ont permis à l'équipe de restaurer les teintes originales des peintures et de présenter une compréhension plus dynamique de ces chefs-d'œuvre.

Cette étude ne marque que le début des recherches des chercheurs sur l'art égyptien ancien. Leur objectif futur est d'analyser d'autres peintures à la recherche de preuves supplémentaires du savoir-faire et de l'identité artistique des dessinateurs-scribes égyptiens anciens.

Les résultats de ce projet de recherche ont été publiés dans la revue PLOS ONE.

Référence:

« Mystères cachés dans les peintures égyptiennes anciennes de la nécropole thébaine observées par cartographie XRF in situ » par Philippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hishaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Pauline Martinetto, David Strivay et Philippe Walter, 12 juillet 2023, PLOS ONE.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647