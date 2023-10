STS-58 : Mener des recherches en sciences de la vie dans l'espace

Le 18 octobre 1993, la navette spatiale Columbia embarquait pour la mission STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Cette mission visait à faire progresser la compréhension de l’adaptation physiologique aux vols spatiaux grâce à une série d’expériences de pointe. L'équipage de sept membres du STS-58 était composé du commandant John E. Blaha, du pilote Richard A. Searfoss, du commandant de la charge utile Dr M. Rhea Seddon, des spécialistes de mission William S. McArthur, du Dr David A. Wolf et de Shannon M. Lucid. et le spécialiste de la charge utile, le Dr Martin J. Fettman.

L'objectif principal de la mission était d'étudier les systèmes cardiovasculaire, pulmonaire, régulateur, neurovestibulaire et musculo-squelettique afin de mieux comprendre les réponses physiologiques aux vols spatiaux. Au cours de 14 jours, l'équipage a réalisé 14 expériences, dont huit impliquant des astronautes comme sujets de test et les six autres utilisant des rats de laboratoire.

Afin d’optimiser le rendement scientifique pour les chercheurs principaux, la mission initiale Spacelab-4, qui avait été sursouscrite, a été divisée en deux missions. Cette mission STS-58, comme sa deuxième partie, a été baptisée SLS-2. La précédente mission SLS-1 avait eu lieu en juin 1991 et impliquait neuf expériences menées par un équipage de sept membres.

La navette spatiale Columbia a décollé du Kennedy Space Center en Floride, effectuant le 15e lancement de sa vie. L'équipage a travaillé dans le module Spacelab, qui était monté dans la soute de la navette. Ce module a été développé par l'Agence spatiale européenne (ESA) et a également été utilisé lors de missions précédentes.

Les expériences sur STS-58 ont obligé les membres de l'équipage à collecter et analyser de nombreuses données, avant et pendant la mission. Par exemple, Lucid et Fettman ont fait passer des cathéters dans les veines de leurs bras jusqu'à leur cœur pour mesurer directement l'effet de l'apesanteur sur la pression veineuse centrale. L'équipage a également étudié l'adaptation sensorimotrice, en utilisant un dôme rotatif avec des points colorés et une chaise rotative pour mesurer la perception et les réflexes des astronautes en apesanteur.

En plus des expériences scientifiques, l'équipage s'est engagé dans d'autres activités, telles que la participation au programme médical Extended Duration Orbiter et la communication avec les personnes au sol via l'expérience radioamateur de la navette. Ils en ont également profité pour capturer plus de 4,000 XNUMX photographies de la Terre en contrebas.

Dans l’ensemble, la mission STS-58 a constitué une étape importante dans la recherche en sciences de la vie menée dans l’espace. Il a fourni des informations précieuses sur l’adaptation physiologique aux vols spatiaux et a ouvert la voie à de futures missions et expériences dans ce domaine.

