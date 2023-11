Une nouvelle étude révèle des indices sur l’évolution de l’écholocation chez les baleines et les dauphins

By

Une étude récente a mis en lumière l’histoire évolutive de l’écholocation chez les baleines à dents et les dauphins. L'écholocation est une capacité remarquable qui permet à ces créatures marines de naviguer, de communiquer et de chasser dans leur environnement sous-marin. En analysant une vaste collection de fossiles de la famille disparue des Xenorophidae, les chercheurs ont identifié des caractéristiques et des adaptations clés qui contribuent au développement de l'écholocation.

Au sein de la collection de fossiles, deux espèces anciennes appartenant au genre Xenorophus ont été découvertes, dont une espèce jusqu'alors inconnue. Ces créatures vivaient dans les eaux entourant l’est de l’Amérique du Nord il y a environ 25 à 30 millions d’années. Bien qu’ils aient des dents semblables à des molaires, ils ressemblaient aux dauphins modernes à d’autres égards et avaient à peu près la même longueur que les grands dauphins communs.

L'étude s'est concentrée sur les similitudes entre les anciens Xenorophus et leurs parents écholocateurs modernes, en particulier dans les structures de leurs mâchoires et autour de leurs évents. Il a été constaté que, comme leurs descendants, les Xenorophus présentaient une asymétrie au niveau du crâne près de l'évent. Cette asymétrie du crâne est cruciale pour produire des sons aigus, élément clé de l’écholocation.

De plus, les chercheurs ont découvert que Xenorophus avait un museau courbé distinct, ce qui entraînait un déplacement et une torsion vers la gauche. Des études antérieures ont indiqué que cette structure pourrait affecter le placement de la graisse dans la mâchoire inférieure. Chez les baleines et les dauphins modernes, cette structure facilite la conduction des ondes sonores vers l'oreille interne, permettant ainsi une audition directionnelle.

Bien que les Xenorophus n'aient peut-être pas été aussi compétents que leurs homologues modernes pour produire et entendre des sons aigus, la structure de leur museau représente une étape de transition importante dans l'évolution de l'écholocation. Les chercheurs pensent que l’étude de l’asymétrie et de la courbure du museau de Xenorophus contribuera à une meilleure compréhension de la manière dont les baleines et les dauphins ont développé leurs capacités d’écholocation.

Cette étude souligne l'importance de l'asymétrie dans l'évolution et souligne la nécessité d'étudier cette caractéristique chez les fossiles. L'asymétrie ne doit pas être considérée comme une variation individuelle ou une distorsion géologique, mais doit être examinée de près comme une adaptation à différents environnements.

L’équipe de recherche a l’intention d’explorer davantage la courbure du museau chez d’autres odontocètes afin de déterminer l’étendue de sa prévalence. Leurs conclusions ont été publiées dans la revue Diversity.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que l’écholocation ?

L'écholocation est un système sensoriel que certains animaux, comme les baleines à dents et les dauphins, utilisent pour naviguer, communiquer et localiser leurs proies. Il s’agit d’émettre des sons aigus et d’écouter les échos qui reviennent après avoir rebondi sur des objets de l’environnement.

Q : Qu’est-ce que l’asymétrie dans le contexte des crânes de baleines et de dauphins ?

L'asymétrie fait référence au manque de symétrie miroir dans la structure d'un organisme. Dans le cas des crânes de baleines et de dauphins, l’asymétrie près de l’évent joue un rôle crucial dans leur capacité à produire et à entendre des sons aigus utilisés pour l’écholocation.

Q : Comment l’étude a-t-elle contribué à notre compréhension de l’évolution des baleines et des dauphins ?

L’étude a analysé des fossiles de la famille éteinte des Xenorophidae et identifié des caractéristiques clés qui donnent un aperçu de l’évolution de l’écholocation. En étudiant l’asymétrie et la courbure distincte du museau de Xenorophus, les chercheurs ont mieux compris les adaptations nécessaires au développement des capacités d’écholocation chez les baleines et les dauphins modernes.

Q : Pourquoi l'asymétrie est-elle importante dans l'évolution ?

L'asymétrie est un aspect important de l'histoire de l'évolution car elle reflète les adaptations à différents environnements. L’étude met en évidence l’importance d’étudier l’asymétrie des fossiles plutôt que de la rejeter comme une simple variation ou une distorsion géologique.

Q : Que sont les odontocètes ?

Les odontocètes sont un sous-ordre de cétacés qui comprend les baleines à dents, les dauphins et les marsouins. Ils sont connus pour leurs capacités d'écholocation et leurs caractéristiques distinctes, telles que l'asymétrie du crâne près de l'évent.