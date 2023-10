Définitions:

Préserver la biodiversité : un appel à l’action

Dans une lettre convaincante à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat 2023, Niccolò Calandri, PDG de 3Bee, souligne l'importance de préserver la biodiversité et la nécessité d'une action immédiate. La biodiversité est décrite comme l’élément vital de notre planète, essentielle à la résilience climatique et à la survie de l’existence humaine. La perte de biodiversité est considérée comme l’une des urgences les plus urgentes de notre époque.

L'une des initiatives clés mentionnées dans la lettre est le projet « Biodiversity Oasis » de 3Bee, qui vise à régénérer 10,000 XNUMX zones à faible biodiversité à travers l'Europe. Ce projet utilise la technologie pour réintroduire la flore indigène et créer des refuges pour les pollinisateurs, avec un impact traçable et mesurable. L’objectif est d’aligner les actions sur la préservation de la biodiversité.

La lettre de Calandri fait écho à l'appel à l'action du célèbre biologiste EO Wilson, qui plaide pour la restauration de 50 % des habitats naturels de la Terre. Il encourage les individus, les organisations et les entreprises à rejoindre 3Bee pour amplifier le message de préservation de la biodiversité. L’effort collectif est crucial pour mettre la biodiversité au premier plan et garantir un avenir durable à notre planète.

Pour sensibiliser, 3Bee a lancé deux campagnes intitulées « Voix des oasis » à Milan, en Italie et « Siehst du mich jetzt ? » à Berlin, en Allemagne. Ces campagnes visent à toucher le plus grand nombre et mettent en avant l’importance de la protection de la biodiversité.

En conclusion, la lettre de Calandri constitue un cri de ralliement pour la préservation de la biodiversité. Il souligne le rôle essentiel de la biodiversité dans le maintien de la résilience de notre planète et souligne l'urgence de prendre des mesures concrètes. Grâce à des initiatives telles que les « Oasis de biodiversité », 3Bee mène la charge, et il est clair que des efforts unis sont nécessaires pour protéger la biodiversité de notre planète pour le bien-être des générations actuelles et futures.

Sources:

– Niccolò Calandri, PDG de 3Bee

– EO Wilson, biologiste

– Biodiversité : La variété et la variabilité de la vie sur Terre. Elle englobe la diversité des espèces, leur variation génétique et les écosystèmes dans lesquels elles vivent.

– Résilience climatique : Capacité d’un écosystème ou d’une communauté à résister aux impacts du changement climatique et à s’en remettre.

– Pollinisateurs : Animaux comme les abeilles, les papillons et les oiseaux qui jouent un rôle crucial dans la reproduction des plantes à fleurs en transférant le pollen d'une fleur à l'autre. Ces pollinisateurs sont essentiels à la production de fruits, légumes et graines.

