La Station spatiale internationale (ISS) est en orbite autour de notre planète depuis 1998 et sert de laboratoire pour des expériences scientifiques qui ne peuvent être menées sur Terre. Cependant, les structures spatiales, malgré l’absence de gravité, sont toujours soumises à diverses forces qui limitent leur durée de vie. En conséquence, l’ISS approche de la fin de sa durée de vie technique, ce qui a incité la NASA et ses partenaires à prendre la décision de mettre fin à ses opérations d’ici la fin de la décennie.

La NASA a récemment publié un rapport intitulé Plan de transition de la Station spatiale internationale, qui explique la justification de la décision de désorbiter l'ISS de manière contrôlée plutôt que de poursuivre d'autres options. La structure principale de l'ISS, composée de modules, de radiateurs et de structures en treillis, a été exposée à des contraintes dynamiques et thermiques extrêmes dues aux amarrages répétés et à l'exposition au soleil. Par conséquent, la station approche d’un point où elle ne sera plus sécuritaire à exploiter.

Divers scénarios ont été envisagés, mais finalement écartés. Le démontage de l’ISS en orbite et le retour de ses composants sur Terre ont été jugés économiquement peu judicieux et techniquement difficiles, compte tenu de la taille de la structure. Une autre option consistait à augmenter l'altitude de la station et à la placer sur une orbite cimetière, mais la masse de l'ISS et le manque de capacités de propulsion rendaient cette solution peu pratique. Permettre à la station de tomber sur Terre de manière incontrôlée a également été rejeté pour des raisons de sécurité.

Au lieu de cela, le plan de la NASA est de faire tomber l'ISS de manière contrôlée, en s'assurant qu'elle entre en collision dans une zone peu peuplée. Cette approche minimise les risques et les coûts tout en garantissant la destruction complète de la station. Dans les semaines à venir, de plus amples détails sur le plan d'accident de la NASA seront explorés.

En conclusion, la décision de crasher et d’incendier l’ISS n’a pas été prise à la légère. Des facteurs tels que la sécurité, la faisabilité économique et les limites techniques ont tous été soigneusement pris en compte. Si la fin de l’ISS marque la clôture d’un chapitre important de l’exploration spatiale habitée, elle ouvre la voie à de nouvelles entreprises et à des progrès dans la technologie spatiale.

