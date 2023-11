Une nouvelle étude révèle que le réchauffement accéléré de l’Arctique accélérera l’augmentation de la température mondiale

Une étude récente menée par des chercheurs de l'UCL a démontré que le réchauffement rapide de l'Arctique accélérerait de huit ans le seuil de température mondiale de 2°C, dépassant ainsi les projections précédentes. Cette découverte alarmante souligne le besoin urgent d’améliorer la surveillance et la compréhension de la dynamique climatique de l’Arctique afin d’affiner les prévisions sur le réchauffement climatique.

La région arctique connaît actuellement un réchauffement presque quatre fois plus rapide que la moyenne mondiale. L'étude, publiée dans Earth System Dynamics, visait à évaluer l'impact de ce réchauffement accéléré sur le moment où les seuils de température critiques de 1.5°C et 2°C sont franchis dans l'Accord de Paris.

Pour déterminer les effets du réchauffement de l'Arctique sur l'augmentation de la température mondiale, l'équipe de recherche a développé des modèles alternatifs de changement climatique qui ne tenaient pas compte du réchauffement rapide de l'Arctique. En comparant les températures projetées dans ce scénario hypothétique avec celles des modèles du « monde réel », ils ont découvert que sans un réchauffement rapide de l’Arctique, les seuils seraient dépassés plus tard que prévu initialement, avec un retard de cinq et huit ans respectivement.

Cette étude a également révélé que le réchauffement disproportionnellement rapide de l’Arctique, connu sous le nom d’amplification de l’Arctique, introduisait une plus grande incertitude dans les prévisions climatiques. La variation des projections du modèle pour la région s’est avérée plus importante que pour d’autres parties du monde.

L'auteur principal, Alistair Duffey, a souligné l'importance mondiale du réchauffement de l'Arctique, affirmant qu'il a un impact substantiel sur le dépassement des seuils climatiques critiques. Il a souligné l'importance d'une surveillance approfondie des températures dans l'Arctique, à la fois par des mesures sur place et par des observations par satellite, pour améliorer les prévisions de l'augmentation de la température mondiale.

Bien que l’étude n’ait pas quantifié les impacts plus larges du réchauffement de l’Arctique sur la planète, tels que le retrait de la glace de mer et les conséquences ultérieures sur le refroidissement global, elle a démontré la contribution directe du réchauffement de l’Arctique à l’augmentation globale des températures.

La co-auteure Julienne Stroeve a souligné les implications locales d'une augmentation de la température mondiale de 2°C, en particulier ses conséquences profondes sur les écosystèmes et les communautés arctiques. Il est essentiel de considérer ces impacts localisés en plus des conséquences mondiales, telles que l’élévation du niveau de la mer et la libération de carbone due au dégel du pergélisol.

L’amplification de l’Arctique est principalement causée par le retrait de la glace de mer, entraînant une absorption accrue de la lumière solaire et de la chaleur par l’océan. De plus, l'absence de mélange vertical de l'air dans les régions polaires par rapport aux tropiques emprisonne l'air plus chaud plus près de la surface de la Terre, exacerbant ainsi le réchauffement.

Cette étude a utilisé un ensemble complet de 40 modèles climatiques pour examiner l’impact du réchauffement rapide de l’Arctique. La suppression de ce facteur des modèles a mis en évidence sa contribution significative aux projections de température et à l'incertitude associée.

Alors que l’urgence de lutter contre le changement climatique s’intensifie, cette étude constitue un rappel brutal de l’escalade de la crise dans l’Arctique et de ses profondes répercussions sur les objectifs climatiques mondiaux. Cela souligne l’impératif pour les décideurs politiques et les scientifiques de donner la priorité à la surveillance et à la compréhension de la dynamique climatique de l’Arctique afin d’atténuer les effets néfastes du réchauffement accéléré dans la région.

