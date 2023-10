Découvrez la beauté de l'éclipse partielle de Lune en ligne

Le 28 octobre 2023, la Lune nous offrira un spectacle captivant avec une éclipse partielle de Lune. Même s’il ne s’agit peut-être pas d’une éclipse totale, cela promet d’être un spectacle qui mérite d’être observé. Grâce au projet Virtual Telescope, vous pouvez observer ce phénomène naturel en direct et en ligne, depuis l'Italie.

Le projet de télescope virtuel partagera des images en direct de l'éclipse partielle de Lune depuis Rome et ses installations de Manciano, en Toscane, Maremme, en Italie. Cette session en ligne gratuite devrait débuter à 18h00 TU le 28 octobre 2023.

La beauté de la Lune lorsqu'elle traverse l'ombre de la Terre sera mise en valeur à travers cette expérience en ligne unique. Même si vous ne pourrez peut-être pas en être témoin en personne, le projet de télescope virtuel vous permet de participer à cet événement céleste dans le confort de votre foyer.

Les dons au projet de télescope virtuel sont grandement appréciés. En soutenant ce projet, vous contribuez non seulement à la promotion des connaissances scientifiques et des découvertes astronomiques, mais vous recevrez également un ensemble spécial d'images en édition limitée représentant l'étonnante comète C/2020 F3 Neowise au-dessus de Rome, ainsi que des images d'astéroïdes potentiellement dangereux. , stations spatiales et bien plus encore.

Ne manquez pas cette occasion d'assister à la beauté d'une éclipse partielle de Lune. Rejoignez le Virtual Telescope Project en ligne le 28 octobre 2023 et plongez-vous dans les merveilles de l'univers.

Définitions:

– Éclipse lunaire partielle : Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s’interpose entre le Soleil et la Lune, projetant une ombre sur la Lune. Une éclipse partielle de Lune se produit lorsqu'une partie seulement de la Lune est recouverte par l'ombre de la Terre.

Sources:

– Projet de télescope virtuel