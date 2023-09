Un fossile récemment découvert dévoile le plus grand carnivore préhistorique d'Amérique du Sud

Dans une étude récente publiée dans le Zoological Journal of the Linnean Society, une équipe de chercheurs internationaux a fait une découverte remarquable dans la zone rurale de São Gabriel, dans le sud du Brésil. Ils ont découvert les restes fossiles d'une espèce vieille de 265 millions d'années appelée Pampaphoneus biccai, qui était le prédateur le plus grand et le plus redoutable de son époque avant l'avènement des dinosaures.

Le fossile est exceptionnellement bien conservé, comprenant un crâne complet et divers os du squelette. Pampaphoneus appartenait à un groupe de premiers thérapsides connus sous le nom de dinocéphales, qui étaient des animaux de taille moyenne à grande avec un mélange d'espèces carnivores et herbivores. Ces créatures avaient des os crâniens épais, d’où leur nom, qui se traduit par « tête terrible » en grec. Bien qu'on le trouve principalement en Afrique du Sud et en Russie, Pampaphoneus biccai est la seule espèce connue de son espèce au Brésil.

La découverte du fossile de Pampaphoneus fournit des informations précieuses sur les écosystèmes terrestres qui existaient juste avant la plus grande extinction massive de l'histoire de la Terre. Les chercheurs pensent que cette redoutable créature, avec ses canines acérées et sa forte morsure, a joué un rôle écologique similaire à celui des grands félins modernes. Il était capable de capturer et de dévorer des proies de petite à moyenne taille, avec des preuves suggérant qu'il pouvait même mâcher des os, ressemblant au comportement des hyènes des temps modernes.

Le nouveau spécimen est le deuxième crâne de Pampaphoneus jamais découvert en Amérique du Sud, et il est plus grand que le premier, offrant des connaissances sans précédent sur sa morphologie. En fait, il existe des preuves suggérant l'existence d'individus encore plus grands, puisqu'un fragment d'os de la mâchoire appartenant à un troisième individu potentiel de Pampaphoneus a également été découvert.

Les chercheurs estiment que les plus gros individus de Pampaphoneus auraient pu mesurer jusqu'à trois mètres de long et peser environ 400 kg. Ce carnivore préhistorique partageait son habitat avec d'autres animaux, comme le petit dicynodonte Rastodon et l'amphibien géant Konzhukovia, donnant un aperçu du potentiel paléontologique de la région de la Pampa.

Les archives fossiles de Pampaphoneus biccai élargissent notre compréhension de la diversité et de l'importance de la vie préhistorique en Amérique du Sud, mettant en lumière un monde ancien qui existait des millions d'années avant le règne des dinosaures.

