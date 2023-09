5 astéroïdes approchant de la Terre : détails sur la taille, la vitesse et la distance révélés

By

La NASA a identifié cinq astéroïdes qui se dirigent actuellement vers la Terre et qui s'en approcheront de près dans les prochains jours. Ces astéroïdes varient en taille et en vitesse, l’un d’entre eux étant presque aussi gros qu’un bâtiment. Voici les détails clés sur chacune de ces roches spatiales.

Astéroïde 2023 SN1 : Cet astéroïde, d'une largeur de 15 pieds, est actuellement en route vers la Terre et passera de très près le 20 septembre. Il se déplace à une vitesse de 58,306 332,000 kilomètres par heure. L'approche la plus proche de cet astéroïde ne sera que de XNUMX XNUMX kilomètres, ce qui est encore plus proche que la distance de la Lune.

Astéroïde 2023 RP9 : D'une largeur d'environ 90 pieds, l'astéroïde 2023 RP9 se dirige également vers la Terre et fera son approche la plus proche le 20 septembre. Il se déplace à une vitesse remarquable de 47,678 881,000 kilomètres par heure et manquera la Terre de seulement XNUMX XNUMX kilomètres.

Les trois astéroïdes restants n’ont pas été décrits individuellement dans l’article source, mais ils ont probablement des caractéristiques similaires en termes de taille, de vitesse et de proximité avec la Terre.

Ces rapprochements d'astéroïdes rappellent la vigilance constante requise dans la surveillance des objets spatiaux susceptibles de se rapprocher de notre planète. La NASA et d'autres agences spatiales du monde entier suivent en permanence les astéroïdes et autres corps célestes pour garantir une détection précoce et des stratégies d'atténuation potentielles si nécessaire.

Il est important de noter que même si ces astéroïdes s’approchent relativement près de la Terre, il n’y a actuellement aucune raison de s’inquiéter puisque leurs trajectoires calculées ne montrent aucune menace significative de collision. Ces rencontres offrent aux scientifiques de précieuses opportunités d’étudier de près ces roches spatiales et d’améliorer notre compréhension de leur composition et de leur comportement.

