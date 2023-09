Les mammifères pourraient être menacés d'extinction alors que la Terre deviendra trop chaude dans 250 millions d'années, selon une étude

By

Une nouvelle étude publiée dans Nature Geoscience suggère que les mammifères pourraient être menacés d'extinction dans 250 millions d'années en raison de la chaleur extrême d'un futur supercontinent formé autour de l'équateur. L’étude remet en question la croyance traditionnelle selon laquelle la vie sur Terre continuera jusqu’à la phase de « serre incontrôlée », où la chaleur sera emprisonnée dans l’atmosphère et les océans s’évaporeront, dans des milliards d’années.

Les recherches menées par Alexander Farnsworth, chercheur en climatologie à l'université de Bristol, mettent en évidence les limites de la capacité des mammifères à résister à la chaleur. Même si les mammifères ont développé des mécanismes tels que la transpiration, le système circulatoire et la capacité de rechercher des environnements plus frais, ces adaptations ont leurs limites. L’étude suggère que la Terre pourrait atteindre un point de bascule climatique la rendant inhabitable pour la vie des mammifères.

Selon l'étude, la date de fin des mammifères se situe environ 250 millions d'années dans le futur, ce qui coïncide avec la même période depuis l'apparition des mammifères. Bien qu'il soit difficile de faire des prédictions sur l'avenir lointain de la Terre, Farnsworth et ses collègues identifient trois facteurs clés qui contribueront à la hausse des températures sur la planète.

Premièrement, la formation d’un supercontinent, appelé comme on pouvait s’y attendre Pangea Ultima, devrait rassembler tous les continents actuels proches de l’équateur. Cela aura pour conséquence que la majorité des zones terrestres seront situées dans les tropiques chauds et humides, ce qui posera des défis importants pour la survie des mammifères. De plus, la convergence des continents coïncidera avec une activité volcanique accrue, libérant des quantités substantielles de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Enfin, à mesure que le soleil vieillit, il émettra davantage d’énergie, entraînant une augmentation progressive des températures. Ensemble, ces facteurs créeront une situation dans laquelle une grande partie du supercontinent connaîtra des températures mensuelles moyennes dépassant 40 à 60 degrés centigrades.

Bien que l’état futur de la planète soit incertain, cette étude met en lumière les défis potentiels pour la vie des mammifères dus à la hausse des températures. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre les conséquences à long terme de ces changements environnementaux et leur impact sur différentes espèces.

Sources:

– Etude Nature Géoscience

– Alexander Farnsworth, chercheur en climat à l'Université de Bristol