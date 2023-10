Nouvelles connaissances sur la survie des vertébrés des hautes habitations

By

La découverte de souris à oreilles-feuilles vivantes au sommet du volcan Llullaillaco dans les Andes a brisé les hypothèses précédentes sur les limites de la vie vertébrée. Les chercheurs savent depuis longtemps que des souris momifiées ont été trouvées dans les températures glaciales de ces sommets, mais il n'était pas clair si elles y vivaient ou si elles étaient simplement en visite. Cependant, des études récentes ont montré que ces petits mammifères non seulement résident à ces altitudes extrêmes, mais se sont adaptés pour prospérer dans des environnements aussi difficiles.

Les scientifiques ont initialement émis l’hypothèse que les souris momifiées pourraient faire partie de rituels sacrificiels menés par les Incas. Pourtant, l’analyse de la datation des rongeurs préservés a révélé qu’ils sont relativement jeunes, excluant la possibilité d’un transport intentionnel par des civilisations anciennes. Au lieu de cela, on pense que les souris à oreilles feuillues se momifient naturellement en raison des conditions froides et sèches des sommets des volcans.

En 2013, une souris vivante a été observée traversant un champ de neige sur le volcan Llullaillaco à une altitude de 20,360 2020 pieds, établissant un nouveau record. Les chercheurs sont revenus en 22,100 et ont réussi à capturer davantage de souris vivantes, y compris celles trouvées au sommet, à une altitude stupéfiante de XNUMX XNUMX pieds au-dessus du niveau de la mer. Il s'agit de l'endroit le plus élevé où un vertébré ait jamais été trouvé, car les oiseaux peuvent voler plus haut mais ne peuvent pas maintenir ces élévations.

L’environnement difficile de ces sommets volcaniques, caractérisé par des vents violents, un manque de végétation et des niveaux d’oxygène considérablement réduits, était considéré comme inhospitalier pour les mammifères. Cependant, des recherches récentes ont prouvé le contraire. Les scientifiques ont collecté des centaines de souris momifiées et vivantes à oreilles de feuilles de Llullaillaco et d'autres volcans voisins au-dessus de 19,700 XNUMX pieds.

En comparant les génomes des souris vivant en altitude avec ceux vivant à des altitudes plus basses, les chercheurs ont confirmé que les souris vivant à ces hauteurs extrêmes sont étroitement liées. Cela suggère qu’ils non seulement s’y reproduisent, mais qu’ils y résident également, plutôt que d’être des visiteurs de passage. La présence de terriers de rongeurs au-dessus de 19,700 XNUMX pieds conforte encore cette conclusion.

Si le mystère des souris momifiées a été résolu, des questions demeurent quant aux adaptations spécifiques qui permettent à ces petits mammifères de survivre dans leur habitat glacial. De plus, leur régime alimentaire et les mécanismes permettant de rester au chaud dans des conditions aussi extrêmes restent encore à comprendre. Des études en cours, notamment l'établissement d'une colonie de souris de haute altitude à des fins d'observation et d'analyse, visent à percer ces mystères.

QFP

Q : Les souris à oreilles feuilles vivent-elles exclusivement sur les sommets des volcans ?

R : Des souris à oreilles feuille ont été trouvées sur les sommets des volcans des Andes, mais les chercheurs les ont également découvertes sur d'autres hauts sommets de la région de Puna de Atacama.

Q : Comment les souris à oreilles feuilles survivent-elles à des altitudes aussi extrêmes ?

R : Les souris à oreilles feuilles se sont adaptées aux conditions difficiles de leurs habitats de haute altitude. Bien que les mécanismes spécifiques ne soient pas encore entièrement compris, les recherches en cours visent à découvrir leurs stratégies de survie.

Q : Les souris à oreilles feuilles sont-elles les seuls vertébrés capables de vivre à de telles hauteurs ?

R : Les souris à oreilles feuille sont les vertébrés les plus hauts découverts jusqu'à présent. Les oiseaux peuvent voler plus haut, mais ils ne peuvent pas maintenir ces altitudes comme habitat.

Q : Pourquoi les souris à oreilles feuilles se momifient-elles naturellement ?

R : Les conditions froides et sèches sur les sommets des volcans contribuent à la momification naturelle des souris à oreilles feuilles. Ces conditions préservent les corps plutôt que de les décomposer.

Q : Quelle est la signification de cette recherche ?

R : Cette recherche remet en question les hypothèses antérieures sur les limites de la vie des vertébrés et fournit des informations précieuses sur l'adaptabilité des mammifères dans des environnements extrêmes. Cela élargit notre compréhension de la résilience et de la diversité de la vie sur Terre.