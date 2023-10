Le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique en 2023 est l'un des plus importants jamais enregistrés

By

Les scientifiques observent depuis deux décennies une tendance positive dans la taille du trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique. Cependant, les mesures du satellite Copernicus Sentinel-5P révèlent que le trou dans la couche d'ozone en 2023 est l'un des plus importants jamais enregistrés. Ce trou, également connu sous le nom de « zone appauvrissant la couche d’ozone », a atteint une taille de plus de 10 millions de miles carrés (26 millions de kilomètres carrés) le 16 septembre 2023, soit environ trois fois la taille du Brésil.

La taille du trou d’ozone fluctue tout au long de l’année, sa taille maximale se situant généralement entre la mi-septembre et la mi-octobre. À mesure que les températures augmentent dans l’hémisphère sud et que le vortex polaire s’affaiblit, la destruction de la couche d’ozone ralentit et revient finalement à des niveaux normaux à la fin du mois de décembre.

Le satellite Copernicus Sentinel-5P, lancé en 2017, est équipé d'un spectromètre imageur multispectral avancé appelé Tropomi. Cet instrument détecte les gaz atmosphériques et mesure les niveaux totaux d'ozone afin de fournir des données précises pour surveiller la couche d'ozone et son évolution.

Diego Loyola, scientifique principal au Centre aérospatial allemand (DLR), explique que les mesures Sentinel-5P étendent l'enregistrement des données mondiales sur l'ozone et permettent une surveillance étroite de la couche d'ozone. Les données sont traitées dans un délai de trois heures et fournies au service Copernicus de surveillance de l'atmosphère (CAMS), qui les inclut dans son système d'analyse et de prévision.

Antje Inness, scientifique principale du CAMS, note que le trou dans la couche d'ozone en 2023 a commencé tôt et a rapidement augmenté en taille. Elle suggère que l'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai en janvier 2022 pourrait avoir contribué à l'élargissement du trou dans la couche d'ozone. Le volcan a injecté une quantité importante de vapeur d’eau dans la stratosphère, ce qui aurait pu conduire à la formation de nuages ​​​​stratosphériques polaires et accélérer l’appauvrissement de la couche d’ozone.

Cependant, l’impact exact du volcan sur le trou dans la couche d’ozone est encore à l’étude. Les cas précédents d'injection de quantités aussi importantes de vapeur d'eau dans la stratosphère sont rares, ce qui rend difficile la détermination de l'étendue complète de l'effet du volcan.

Malgré l'ampleur actuelle du trou dans la couche d'ozone, le Protocole de Montréal, établi en 1987, a réussi à réduire les substances appauvrissant la couche d'ozone et à protéger la couche d'ozone. Les scientifiques prédisent qu’avec la diminution continue de ces substances nocives, la couche d’ozone mondiale se rétablira et retrouvera son état normal d’ici 2050 environ.

En conclusion, le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique en 2023 est l'un des plus grands jamais enregistrés, probablement influencé par l'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Les mesures du satellite Copernicus Sentinel-5P fournissent des données précieuses pour surveiller la couche d'ozone et évaluer son évolution.

Source : Agence spatiale européenne (ESA)