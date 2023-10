Cet article fournit un résumé des événements célestes actuels, y compris les positions et les mouvements de Vénus, Jupiter et Saturne.

Dans le ciel du matin, la brillante Vénus peut être vue à l’est-sud-est avant le lever du soleil. Il est actuellement à son intervalle de montée maximum avant le lever du soleil, qui durera jusqu'au 6 novembre. Une heure avant le lever du soleil, Vénus se trouve à plus de 30° au-dessus de l'horizon est-sud-est et se déplace vers l'est devant la constellation du Lion. Elle est située à moins de 20° en bas à gauche de Régulus, l'étoile la plus brillante du Lion. Cependant, en raison de la présence d'une lune brillante dans le ciel, cela pourrait être le dernier matin pendant plus d'une semaine pour voir les étoiles du Lion sans l'aide de jumelles.

Jupiter, en revanche, se trouve dans le ciel occidental, à moins de 20° de hauteur et à plus de 125° de Vénus. L’écart entre Vénus et Jupiter continue de se creuser chaque jour. Lorsque la séparation atteint 180°, Jupiter se couchera alors que Vénus se lève. Cela aura lieu le 10 décembre. Ensuite, Jupiter se couchera avant que Vénus ne se lève.

Dans le ciel du soir, Saturne est visible au-dessus de l'horizon sud-sud-est après le coucher du soleil. Elle n'est pas aussi brillante que Vénus ou Jupiter, mais elle reste l'un des corps stellaires les plus brillants du ciel. Saturne se trouve à environ 30° au-dessus de l'horizon et à environ 20° au-dessus de l'étoile Fomalhaut.

Pendant la nuit, Jupiter, Saturne et la Lune apparaîtront plus à l'ouest en raison de la rotation de la Terre. Saturne sera dans le ciel austral moins de trois heures après le coucher du soleil et se couchera plus d'une heure avant le lever de Vénus. Jupiter sera au sud-est à l'approche de minuit et sera à nouveau visible dans le ciel occidental avant le lever du soleil.

Observer la Lune, Vénus, Jupiter et Saturne dans le ciel peut offrir une expérience céleste fascinante. Ne manquez pas l'occasion d'observer ces magnifiques corps célestes se déplacer et interagir dans le ciel nocturne.

Sources:

– Programme informatique MICA de l'Observatoire naval américain