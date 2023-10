Arcturus fait son apparition matinale avant le lever du soleil

Arcturus, la deuxième étoile la plus brillante visible depuis les latitudes moyennes nord, fait sa première apparition matinale à l'est-nord-est avant le lever du soleil. Elle brille avec une intensité de 100 soleils et est l'étoile la plus brillante de la moitié nord du ciel. Arcturus peut également être vu dans le ciel occidental après le coucher du soleil, apparaissant à plus de 10° au-dessus de l'horizon ouest-nord-ouest environ une heure après le coucher du soleil.

Un fait intéressant à propos d'Arcturus est qu'il est suffisamment au nord pour être visible à la fois dans le ciel du soir à l'ouest et dans le ciel du matin à l'est. À cette époque de l’année, il se trouve sous l’horizon environ trois heures de moins que le soleil, ce qui permet de le voir dans les deux sens. La Grande Ourse peut être utilisée pour localiser Arcturus, car la poignée incurvée pointe vers elle.

En plus d'Arcturus, la planète Vénus est également visible au crépuscule du matin à l'est-sud-est. Vénus apparaît devant les étoiles de la constellation du Lion, et son mouvement par rapport au champ d'étoiles peut être facilement observé d'un matin à l'autre. Vénus présente des phases et est actuellement dans une légère phase gibbeuse, avec 51 % de la planète éclairée à notre vue.

Pendant ce temps, Jupiter est dans le ciel à l’ouest environ une heure avant le lever du soleil et se trouve actuellement à plus de 20° au-dessus de l’horizon ouest. Il s'éloigne progressivement de Vénus à mesure qu'il rétrograde ou se déplace vers l'ouest contre le champ d'étoiles. Jupiter finira par se coucher au fur et à mesure que Vénus se lèvera, et les deux planètes auront une conjonction étroite le 23 mai 2024, mais elle sera difficile à observer en raison de l'éblouissement du soleil.

Enfin, la brillante lune gibbeuse et Saturne peuvent être vus dans le ciel du sud-est après le coucher du soleil. Neptune se trouve également dans le même champ binoculaire que la Lune, mais c'est une vue difficile même les nuits sans lune. Les observateurs du ciel équipés de télescopes auront peut-être de meilleures chances de le voir.

Dans l’ensemble, le ciel est rempli d’objets célestes intéressants à observer avant le lever et après le coucher du soleil.

Sources:

– Programme informatique MICA de l'Observatoire naval américain.