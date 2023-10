Éclipse solaire et planètes du matin

Le 14 octobre 2023, une éclipse solaire sera visible dans l’hémisphère occidental. Durant cette éclipse, les brillantes Vénus et Jupiter seront également visibles avant le lever du soleil. L'éclipse commencera sur le littoral de l'Oregon et se poursuivra vers l'est à travers le Nevada, l'Utah, le Colorado, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas et le golfe du Mexique. Les observateurs du ciel sur la trajectoire de l’éclipse seront témoins d’une éclipse annulaire ou « anneau de feu », où la lune ne recouvre pas entièrement le soleil, créant ainsi un anneau de lumière autour de la lune.

En dehors de l’ombre principale, les observateurs du ciel connaîtront une éclipse partielle en fonction de leur distance par rapport au chemin. À Chicago, la lune couvrira 54 % du soleil, tandis qu'à Phoenix, 85 % du soleil sera couvert. La meilleure façon d’observer l’éclipse est de projeter le soleil sur un écran à travers un télescope ou des jumelles. Une autre méthode consiste à utiliser un petit trou, comme celui percé dans une feuille d’aluminium, pour créer une image de l’éclipse sur un écran blanc. Les feuilles qui se chevauchent sur un arbre peuvent également créer des trous d'épingle naturels qui projettent plusieurs images d'éclipse sur le sol.

Cette éclipse est un précurseur de l’éclipse totale de Soleil qui sera visible sur une grande partie de l’Amérique du Nord le 8 avril 2024. Cette éclipse à venir se produira moins d’un jour après que la Lune soit au périgée, le point le plus proche de la Terre. En conséquence, la Lune recouvrira entièrement le disque solaire, révélant ainsi la couronne solaire.

En plus de l’éclipse, des événements célestes intéressants se produisent également dans le ciel du matin et du soir. Avant le lever du soleil, la brillante Vénus peut être vue dans le ciel oriental, aux côtés de Regulus, l'étoile la plus brillante du Lion. Vénus se déplace lentement vers l'est et dépassera bientôt Rho Leonis, une autre étoile du Lion. Jupiter, en revanche, est visible dans le ciel occidental avant le lever du soleil, près des étoiles Hamal et Menkar. Saturne est visible au sud-est après le coucher du soleil et, bien qu'elle ne soit pas aussi éblouissante que Vénus et Jupiter, elle reste néanmoins impressionnante.

Sources:

– « Éclipse solaire et planètes du matin » (article source)