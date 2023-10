Le ciel en novembre 2023 : Vénus, Jupiter et Saturne

En novembre 2023, les observateurs du ciel tôt le matin auront droit à une magnifique vue composée du croissant de lune et de Vénus. Environ une heure avant le lever du soleil, le croissant de lune, illuminé à 30 %, est visible dans le ciel sud-est, situé à mi-hauteur. La brillante Vénus brille à plus de 20° en haut à droite de l’orbe lunaire. Pour ceux qui possèdent des jumelles, Denebola, la queue du Lion, peut être repérée à environ 16.0° en bas à gauche de la lune.

Au cours des prochains matins, Vénus, la Lune et l’étoile Zaniah (également connue sous le nom d’Eta Virginis) apparaîtront dans le même champ de vision. Les observateurs peuvent voir la Lune se rapprocher progressivement de Vénus tandis que Vénus s'éloigne de Zavijava et se rapproche de Zaniah. Le 13 au matin, Vénus passera près de Zaniah. À l’aide de jumelles, on peut également observer le champ d’étoiles lointain aux côtés de Vénus.

De plus, les téléspectateurs peuvent rechercher des reflets terrestres sur la lune, causés par la lumière du soleil se reflétant sur les océans, les nuages ​​et la terre de la Terre. Ce phénomène illumine doucement la partie nocturne de la lune, ajoutant ainsi à sa beauté.

Jupiter, une autre planète importante, est visible dans le ciel du soir. Il est faible à l'ouest et devient plus faible à mesure qu'il se couche. Malgré les effets d'assombrissement et de flou atmosphériques, Jupiter reste visible jusqu'à son coucher, contrairement à Saturne.

En parlant de Saturne, on la trouve à plus de 30° au sud-sud-est environ une heure après le coucher du soleil. Il se déplace lentement vers l'est devant le Verseau et est actuellement positionné à environ 6.7° en haut à gauche de Deneb Algedi, la queue du Capricorne. Saturne se déplace progressivement vers Skat, la jambe du Verseau, et Lambda Verseau. Fomalhaut est également visible, situé à environ 20° en bas à gauche de Saturne et à près de 15° au-dessus de l'horizon. Saturne est visible quelques heures après le coucher du soleil avant de se coucher à l'ouest-sud-ouest.

En résumé, novembre 2023 offre aux passionnés du ciel l’opportunité d’observer le croissant de lune et Vénus dans le ciel tôt le matin avant le lever du soleil. De plus, Jupiter et Saturne peuvent être facilement visibles le soir. Alors à vos jumelles et préparez-vous pour un spectacle céleste à couper le souffle ce mois-ci !

Définitions:

– Earthshine : La lumière solaire réfléchie par la Terre qui éclaire la partie sombre de la Lune.

– Denebola : Nom de l’étoile Beta Leonis, située dans la constellation du Lion.

– Zaniah : Également connue sous le nom d’Eta Virginis, Zaniah est une étoile de la constellation de la Vierge.

Sources:

– Le programme informatique MICA de l'Observatoire naval américain.